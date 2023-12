Il a envisagé de quitter le monde du cheval après une tragédie. Aujourd'hui, cet entraîneur vient de remporter le Kentucky Derby.

Un incendie a ravagé l'une des granges de son centre équestre de Lexington, dans le Kentucky, au milieu d'une nuit de décembre, tuant 23 chevaux pur-sang et causant des centaines de milliers de dollars de dégâts.

Lorsque nous sommes arrivés en voiture cette nuit-là, j'ai dit à ma femme : "Nous avons probablement tout perdu"", a raconté M. Reed cette semaine. "Le lendemain matin, lorsque nous avons vu la dévastation [...], j'ai pensé à toutes ces années et à toutes ces années de travail. J'ai pensé à toutes les années et à tout ce que nous avions fait pour obtenir cette belle ferme et pour que cela se produise, que quelque chose pourrait me dire que c'est la fin de la ligne".

C'était en 2016.

Reed n'a pas abandonné, et avec des amis - et parfois des étrangers - qui se sont présentés pour l'aider, il a continué à s'entraîner. "J'ai décidé de ne pas me laisser abattre.

Cela a porté ses fruits : Reed est aujourd'hui un vainqueur du Kentucky Derby.

Rich Strike, le cheval qu'il entraîne, est entré dans la course comme le plus grand outsider (cote de 80 contre 1) et a surgi dans la dernière ligne droite pour franchir la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 2:02.61.

Cette victoire est d'autant plus étonnante que Rich Strike ne faisait même pas partie du peloton jusqu'à vendredi, lorsque les responsables du derby ont annoncé qu'un autre cheval s'était retiré. Reed a déclaré aux journalistes qu'il avait réuni son équipe quelques jours avant la course, dans l'éventualité où le cheval aurait une chance de courir, pour commencer à se préparer "contre toute attente".

"Personne ne pensait que nous pourrions entrer dans la course", a-t-il déclaré. Lorsque le cheval a pris la première place, Reed a failli s'évanouir. Rich Strike est son premier cheval gagnant dans le derby.

"Tout le monde aimerait gagner le Derby. Je l'ai toujours voulu, mais je n'ai jamais pensé que je serais ici, jamais", a déclaré Reed.

Le jockey vénézuélien Sonny Leon, qui participait à son premier Kentucky Derby, a conduit Rich Strike à la victoire surprise. Rich Strike appartient à RED TR-Racing, LLC, selon le site Internet du derby.

La prochaine étape de la Triple Couronne, les Preakness Stakes, sera courue à Pimlico Race Course à Baltimore, dans le Maryland, le 21 mai.

Kevin Dotson, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com