Il a encore réussi ! Le maître du trou d'un coup réussit 12 as en sept mois

Bien que les chances des golfeurs professionnels de réaliser un trou d'un coup soient nettement plus élevées que celles d'un joueur moyen, il se peut qu'ils passent toute leur carrière sans réaliser cet exploit.

Selon le National Hole-in-One Registry, les chances qu'un joueur du circuit réalise un trou en un sont de 3 000 contre 1, alors qu'elles sont de 12 000 contre 1 pour les joueurs moyens.

Watts a réussi son tout premier trou en juin 2021, et il en réalisera 11 autres dans les mois à venir.

Le golfeur britannique s'est vraiment illustré lors d'une interview accordée à la chaîne britannique ITV en décembre, lorsqu'il a fait un trou en un pendant que les caméras tournaient.

Watts se souvient que le pro shop de Tracy Park - le club de golf où il a réalisé son exploit - lui avait donné une boîte de balles spécialement pour l'interview.

Il a frappé les dix premières balles avant l'interview et on lui a ensuite demandé de frapper les balles restantes pour obtenir d'autres images.

"Et je l'ai fait à la 15e balle de golf, je crois. J'ai fait le trou en un", a déclaré Watts à CNN Sport. "Mais je ne pensais pas qu'il avait installé la caméra, pour être honnête.

"Je me suis retourné vers lui et je lui ai dit : 'Ce sera serré parce que c'était comme la balle que j'avais eue avant sur le trou'.

"Et quand nous sommes arrivés là-haut, les caméramans sont allés au trou, il a dit : 'Il y en a un dans le trou', et nous avons tous dit : 'Ne soyez pas stupides.' Et il a dit : 'Non, je ne suis pas dans le trou. Et il a dit : 'Non, je ne plaisante pas, il y a une balle dans le trou'. Et c'était l'une de celles qu'ils nous avaient données à la boutique du pro.

"C'était génial. Et par chance, il l'a filmé. Il avait la caméra sur le green à ce moment-là, et on a pu voir la balle entrer dans le trou.

La course à pied

Watts joue au golf depuis plus de 35 ans. Il a commencé à l'âge de cinq ans, lorsque son père lui lançait des balles et qu'il les frappait.

À l'âge de huit ans, Watts a rejoint l'équipe junior du Tracy Park Golf Club, et a également fait partie des équipes juniors au niveau du comté.

Mais rien ne pouvait le préparer à la série de coups qu'il joue depuis le mois de juin.

Watts se souvient parfaitement de son premier trou en un, réalisé au 12e trou du parcours Cromwell de Tracy Park.

"J'ai vu la balle entrer dans le trou. C'était absolument magnifique. Elle a fait deux rebonds et est entrée dans le trou", a déclaré Watts.

"C'était le premier. J'étais aux anges, évidemment, d'avoir le premier trou en un de ma vie. Je pense que mes coéquipiers de l'époque étaient plus excités que moi, pour être honnête avec vous.

Son deuxième trou a été réalisé deux semaines plus tard, lors du championnat du club, au cours d'une partie avec le propriétaire du club de Tracy Park.

Ce n'est que lorsqu'il a réussi quelques autres trous en un que Watts a commencé à réfléchir à son parcours extraordinaire.

"Je me suis dit : Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'on peut passer toute une vie sans faire un trou en un. Et en six mois, tout est devenu un peu fou", a-t-il déclaré.

"À chaque fois que je sortais, j'étais persuadé que j'allais en faire un autre, car c'est ce que je ressentais à ce moment-là.

Un exploit coûteux

M. Watts raconte que des amis et des membres de sa famille l'ont contacté depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour le féliciter.

Inévitablement, on lui pose la question de savoir quel est le secret pour réussir un trou d'un coup.

Outre l'entraînement au swing et la précision, Watts explique qu'il est important de croire que l'on peut réaliser l'exploit.

Il est également assez honnête pour admettre qu'il y a quelque chose de "bizarre" dans le fait de réussir 11 trous en un - dont 10 sur des par trois et deux sur des par quatre - en si peu de temps et qu'il ne peut pas vraiment expliquer ce phénomène.

Pourtant, à chaque fois que je joue sur le terrain de golf, à chaque fois que je frappe la balle, quelqu'un crie quelque part sur le parcours : "Mets-toi dans le trou". Lorsque je me retourne ou que j'arrive, tout le monde me pose les mêmes questions : "Tu en as un aujourd'hui ?"

La tradition du golf veut que si un joueur réussit un trou en un, il doit ensuite payer une boisson pour tout le monde au bar du clubhouse après avoir terminé son parcours.

Watts a respecté cette tradition à deux reprises, mais comme cela s'est avéré "très coûteux", il a repensé sa générosité.

"Quand je l'ai fait la troisième fois, j'ai appris que je devais mettre la clé dans la voiture et partir assez vite après mon retour. Sinon, cela vous coûterait une fortune absolue".

Le record du plus grand nombre de trous d'un coup dans une carrière, professionnelle ou amateur, n'est pas clairement établi, mais Watts vise une vingtaine de trous dans sa carrière.

Il a déjà battu le record d'un joueur du PGA Tour. Depuis 1983, Robert Allenby et Hal Sutton en ont chacun 10, ce qui constitue le plus grand nombre de "hole-in-ones" enregistrés sur le circuit.

Source: edition.cnn.com