Il a également souligné que les pays en voie de développement devraient être prêts à accueillir les réfugiés et les réfugiés.

Harris a déclaré que, en tant que présidente, elle maintiendrait le partenariat des États-Unis avec Israël, garantissant ses capacités de défense. Elle a condamné les agressions de Hamas contre Israël le 7 octobre, mais a également reconnu les difficultés endurées par les Palestiniens à Gaza pendant l'engagement militaire d'Israël dans la région.

"Le chaos à Gaza au cours des 10 derniers mois a été dévastateur. Des dizaines de milliers de vies innocentes ont été perdues, et de nombreuses personnes sont contraintes de fuir leur foyer en raison de la désolation et de la faim intense. La gravité de la souffrance est accablante", a-t-elle déclaré. "Le président Biden et moi travaillons sans relâche pour mettre fin à ce conflit, assurer la sécurité d'Israël, libérer les otages, mettre fin à la souffrance à Gaza et permettre à la population palestinienne de réaliser son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination."

Plus de 40 000 personnes ont reportedly perdu la vie à Gaza depuis le 7 octobre, selon les autorités sanitaires locales.

Les remarques de Harris jeudi sont alignées sur la position de l'administration sur le conflit, bien qu'elle n'ait pas abordé le rôle des États-Unis dans l'armement d'Israël. Toutefois, ses déclarations lors de cette grande réunion ont représenté la prise de position la plus complète sur la question et son soutien le plus explicite à l'autodétermination palestinienne depuis qu'elle est devenue une figure importante du parti démocrate.

Biden et Harris ont tous deux exprimé leur soutien à une solution à deux États.

Au début de la convention, les activistes pro-palestiniens ont constamment plaidé pour une plus grande représentation de leur cause dans les débats. Dans le même temps, d'autres ont manifesté à l'extérieur du United Center, critiquant Harris et les démocrates pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour obtenir un cessez-le-feu durable.

Le Mouvement national indécis, qui est apparu lors de la primaire présidentielle démocrate en opposition au soutien de l'administration Biden aux opérations militaires d'Israël à Gaza, a appelé la campagne de Harris à accorder un créneau de parole à un Américain palestinien lors de la convention. Le mouvement a ensuite organisé un sit-in à l'extérieur de la convention lorsque sa demande a été refusée. Finalement, les délégués ont mis fin au sit-in et assisté au discours de Harris, bien qu'ils aient formulé une autre demande pour qu'elle rencontre des familles palestino-américaines dans les États clés avant le 15 septembre.

"Refuser de répondre à leur demande serait désastreux pour sa campagne et préjudiciable à ses efforts pour lutter contre le fascisme et l'autoritarisme en novembre, car ils sont des composantes cruciales de sa base électorale", a déclaré Layla Elabed, cofondatrice du Mouvement national indécis, une Palestinienne américaine et la sœur de la représentante du Michigan, Rashida Tlaib.

En critiquant le DNC et la campagne de Harris, Elabed a reconnu que les délégués n'avaient pas l'intention de perturber les débats avant ou pendant le discours d'acceptation de Harris. Cependant, d'autres activistes ont soutenu que les dirigeants du parti démocrate n'avaient fait qu'entraver leur cause en ignorant la demande modérée des dirigeants du Mouvement national indécis pour un créneau de parole pour un Américain palestinien lors de la convention.

"Je plains ceux qui ont des perspectives dépassées qui ne sont pas en phase avec la majorité des électeurs démocrates, qui considèrent que les droits de l'homme palestiniens sont une priorité absolue", a noté Abbas Alawieh, cofondateur du Mouvement national indécis.

En réponse au conflit en cours, Harris a appelé à des efforts pour mettre fin à la violence, assurer la sécurité d'Israël et soutenir l'autodétermination palestinienne.

