- Il a écrit en 1997 à propos de son chagrin:

Après 16 ans de mariage, un éloignement privé et la mort tragique de Diana ont suivi. Les spéculations persistent encore sur la manière dont Charles (75) a fait face à la mort de Diana. Combien d'amour, combien de chagrin avait-il encore pour elle ? Comment a-t-il affronté la mort à l'époque ? Une lettre écrite par Charles en 1997 et mise aux enchères à Boston offre un regard plus profond dans l'âme de Charles, selon le "Daily Mail".

"Mon cœur saigne pour vous"

"Cher Peter...", commence la lettre que Charles a écrite le 8 décembre 1997, 14 semaines seulement après la mort de Diana, à son connaissance Peter Houghton. Peter avait récemment perdu sa "chère Liz" suite à une grave maladie. Charles a exprimé sa compassion, écrivant : "Mon cœur saigne pour vous, car je peux bien imaginer les tourments et le désespoir que vous avez dû traverser pendant tous ces mois déchirants en Knowing de la maladie de Liz." Charles a poursuivi, profondément touché : "Je peux bien imaginer le vide insupportable que vous devez ressentir en ce moment ; le sentiment de confusion et de chaos qui accompagne le départ même du plus jeune de ce monde."

"Je voudrais agiter une baguette magique"

Le monarque actuel a ajouté qu'il pouvait imaginer les "tourments" que son ami traversait. Charles aurait aimé "agiter une baguette magique pour changer la situation". Luttant contre lui-même et la vie, le prince émotionnellement tourmenté cherchait un modèle pour expliquer de telles morts tragiques. Il a conclu : "Personnellement, je crois qu'il y a une autre dimension au-delà de celle-ci, et nous serons étonnés de la découvrir lorsque nous serons appelés à faire ce voyage nous-mêmes." Charles a terminé par une citation biblique de Paul, Première Corinthiens : "Car maintenant nous voyons à travers un verre, obscurément ; mais alors, face à face."

"Charles particulièrement bouleversé"

La lettre émotionnellement chargée de Charles a été vendue aux enchères par la maison américaine "RR Auction" de Boston pour environ 1 820 euros à un acheteur inconnu. Un porte-parole de la maison a décrit cette découverte rare : "Charles était probablement particulièrement bouleversé lorsqu'il a écrit la lettre. Après tout, la princesse Diana était morte tragiquement quelques mois plus tôt, en août 1997." La princesse adorée du monde est morte le 31 août 1997, à l'âge de 36 ans, des blessures sustained dans un tragique accident de voiture à Paris. Elle a été enterrée lors d'une cérémonie émouvante le 6 septembre 1997, à laquelle le monde entier a assisté.

