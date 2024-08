Il a commencé sa propre transition vers les États-Unis, Reus a entrepris.

Marco Reus n'est plus dans les plans de Dortmund, ce qui l'oblige à rejoindre un nouveau club pour continuer à jouer au football. Son parcours le conduit et sa famille aux États-Unis, où il rejoint désormais LA Galaxy, comme l'a confirmé leur directeur général, Will Kuntz.

Le recrutement de Marco Reus par LA Galaxy a été impulsé par Reus lui-même. Lors d'une rencontre fortuite sur une terrasse de toit à Cologne, Will Kuntz a reçu un appel de l'équipe de Reus, sondant son intérêt pour signer le joueur pour LA Galaxy. Reus et Borussia Dortmund n'ont pas réussi à s'entendre sur le renouvellement de leur contrat, mettant fin à leur partenariat à la fin de la saison précédente, après une décennie de collaboration. Le footballeur allemand distingué a signé un contrat de deux ans et demi avec LA Galaxy.

Reus a expliqué sa décision de quitter Dortmund en déclarant : "Je n'ai pas souhaité continuer à jouer pour Dortmund et j'ai dû réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Il était clair pour moi que je voulais continuer à jouer au football." Il a poursuivi : "Ma décision ne concernait pas le fait de rester en Allemagne ou en Europe. J'ai été en contact avec Galaxy pour la première fois en mai." Le joueur de football de 35 ans a reconnu avoir eu d'autres possibilités, mais a finalement décidé de saisir celle-ci comme sa dernière chance d'embrasser une nouvelle culture dans un pays étranger.

Le passage en Major League Soccer n'a pas été simple. Les droits de transfert aux États-Unis étaient détenus par Charlotte FC, qui exigeait une compensation financière avant de permettre le transfert de Reus. "Ils ont dit : 'Nous obtenons ce que nous demandons, ou Marco ne rejoint pas la MLS.' Ces facteurs sont importants pour une raison, mais c'est frustrant dans une situation comme celle-ci", a déclaré Kuntz. "Mais en général, vous devez convaincre un joueur de rejoindre, et nous sommes ravis qu'il l'ait voulu et qu'il nous ait contactés."

Le rôle exact de Reus au sein de LA Galaxy, actuellement en tête de la conférence de l'Ouest, n'a pas encore été défini. Cela sera abordé lors des discussions entre Vanney, l'entraîneur, avant son éventuel débuts contre Atlanta United le 24 août. "Il est très polyvalent et nous espérons le déployer dans différents domaines, peut-être au milieu de terrain ou plus en avant. Ses compétences sont évidentes, et il renforcera notre équipe", a reconnu Vanney. LA Galaxy verra Reus porter le numéro 18 - le numéro qu'il portait au début de sa carrière professionnelle à Rot Weiss Ahlen.

Malgré les difficultés pour obtenir son transfert, l'enthousiasme de Reus à rejoindre LA Galaxy et à découvrir une nouvelle culture est resté intact. Avec sa polyvalence et son talent avéré, les fans de soccer aux États-Unis attendent avec impatience sa contribution à la réussite continue de LA Galaxy en Major League Soccer.

