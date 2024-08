- Il a cessé de cacher son conjoint en public.

Riccardo Simonetti, âgé de 31 ans, a répondu affirmativement ! Le performer a lié le nœud avec son partenaire Steven à Mallorca le 29 août, permettant à ses plus d'un demi-million d'abonnés de participer virtuellement à la célébration. De plus, après presque quatre ans ensemble, Simonetti a révélé le visage de son partenaire au public pour la première fois, laissant entendre que Steven avait adopté le nom de famille Simonetti après le mariage.

"J'avais toujours pensé que le mariage n'était pas pour moi en raison de mon manque d'exposition à de nombreux couples gay", a écrit Riccardo Simonetti sur leur première photo conjointe en tant que "mari & mari". C'est son partenaire Steven qui lui a ouvert les yeux sur la réalité de l'amour inconditionnel, prouvant que des personnes comme nous y ont droit également.

Il a déclaré : "Je suis extraordinairement chanceux d'épouser l'homme le plus magnifique que j'aie jamais rencontré de ma vie. Steven, vous illuminez chaque pièce où vous entrez, faisant tomber tout le monde sous votre charme, et vous m'avez choisi, MOI, pour être votre partenaire ? Quel honneur inestimable !"

"Look de rêve parfait"

Dans "Vogue", Riccardo Simonetti révèle plus d'images et de détails de mariage, y compris la tenue. Les deux mariés portaient des costumes blancs - Steven a opté pour un look de Boss, tandis que Riccardo portait un pièce sur mesure de Kaviar Gauche avec des détails découpés et sans manches, accompagné d'une longue cape. Selon "Vogue", c'était le "look de rêve parfait" de Riccardo. Ils ont également tous deux porté des pochette carrés avec leurs initiales en rose.

Pour le style, Riccardo Simonetti a opté pour un chignon haut avec une vague gélifiée et un maquillage naturel. Il a décrit l'apparence de son mari comme "incarnant les années 80 avec sa coiffure et ses lunettes rétro".

Invités présents

Les deux mariés ont souligné l'importance d'avoir uniquement leurs amis les plus proches, connaissances et famille présents. Ils ont opté pour un lieu appartenant à un couple accueillant et ont établi un code vestimentaire inhabituel : "Tout en Blanc". "Nous n'avons pas de mariée, et j'ai pensé que ce serait charmant si tout le monde pouvait être la mariée pour un jour", a expliqué Simonetti.

Parmi les invités figuraient Sylvie Meis (46), qui a publié de nombreuses photos avec Simonetti la veille. La présentatrice Palina Rojinski (39) a non seulement prononcé un discours pour les jeunes mariés, mais a également attrapé le "bouquet" que Simonetti a lancé à la foule. La modèle Bonnie Strange (38) a mentionné via Instagram story qu'elle n'avait "jamais vu autant d'invités pleurer du début à la fin". Également présents : la présentatrice Aminata Belli (32) et l'influenceuse Farina Opoku (33). La mère de Simonetti, dont la robe de mariée des années 80 a inspiré le design de son costume, pouvait être vue dans divers vidéos.

Les Simonetti ont été mariés par la drag queen Barbie Breakout. Cependant, les traditions n'ont pas été négligées : ils ont brisé un verre après avoir prononcé leurs vœux et ont été portés sur des chaises par leurs invités - toutes deux des coutumes de mariage juif.

Riccardo Simonetti a annoncé ses fiançailles avec son partenaire Steven sur Instagram en novembre 2023.

