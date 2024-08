- Ikea expérimente une plateforme en ligne pour acheter et vendre des articles usagés.

Ikea expérimentera avec une place de marché en ligne pour les articles d'occasion. À partir de lundi, la plateforme "Ikea Used" permettra aux clients de Madrid et d'Oslo d'acheter et de vendre directement des produits d'occasion d'Ikea. Cette période d'essai en Espagne et en Norvège durera jusqu'à la fin de l'année, selon le PDG d'Ikea, Jesper Brodin, dans le Financial Times (FT).

Si l'essai est concluant, "Ikea Used" devrait être lancé dans le monde entier, en concurrence avec des plates-formes telles qu'eBay ou Craigslist. Le PDG d'Ingka, le principal opérateur de magasins Ikea, a décrit le projet comme un rêve de longue date dans le FT. "Nous avons enfin atteint un point où nous pouvons faire plus d'innovations et de choses excitantes", a-t-il ajouté. Il y a une forte croyance dans les avancées numériques d'Ikea.

La durabilité des articles Ikea est améliorée. Ikea vend des meubles d'occasion dans ses magasins depuis un certain temps, qu'elle revend ensuite. L'entreprise se concentre maintenant sur la numérisation pour promouvoir la durabilité. L'objectif est de réduire la production de déchets et d'augmenter la longévité de ses propres produits, a souligné Brodin.

Sur "Ikea Used", les vendeurs peuvent télécharger leurs propres photos et fixer un prix pour leur article. Ikea fournit des détails supplémentaires (tels que les dimensions, le nouveau prix ou les images promotionnelles). L'article doit être récupéré directement chez le vendeur. Par exemple, un canapé Kivik d'occasion à trois places était disponible à l'achat à Madrid lundi pour 332 euros, soit 217 euros de moins que le prix neuf en Espagne (549 euros). Au lancement, plus de 450 articles étaient disponibles à la vente sur la nouvelle plateforme à Madrid.

