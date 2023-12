Iga Swiatek, numéro un mondial, se qualifie pour la finale de Roland-Garros en battant Daria Kasatkina

La série de 34 victoires de Swiatek est la plus longue série d'invincibilité sur le circuit féminin depuis celle de Serena Williamsen 2013. Si Swiatek remporte la finale, elle égalera le record du 21e siècle de Venus Williams, établi en 2000, avec 35 victoires consécutives.

Lors de sa dernière victoire, la jeune femme de 21 ans a battu la 20e tête de série, Daria Kasatkina, 6-2 6-1 en une heure et quatre minutes pour atteindre sa deuxième finale à Roland-Garros où elle affrontera soit Coco Gauff, soit Martina Trevisan.

La Polonaise a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland Garros en 2020 en battant Sofia Kenin 6-4 6-1.

"J'essaie de traiter chaque match de la même manière", a déclaré Swiatek après la rencontre. "Si je réalise que c'est l'un des plus gros matches de la saison, cela me stresse, alors j'essaie de me concentrer sur une tâche et j'écoute de la musique".

C'était la quatrième fois que ces deux joueuses s'affrontaient cette année, et les trois fois précédentes, Swiatek s'était imposée.

Kasatkina a d'abord suivi le rythme du phénomène polonais, la ramenant à 2-2 dans le premier set avant que Swiatek ne prenne 10 des 11 jeux suivants pour sceller le match.

La domination de Swiatek a été telle que la numéro un mondiale n'a laissé échapper que deux points sur son premier service au cours du premier set, tandis que Kasatkina, qui n'avait pas perdu un set depuis le début du tournoi, a vu son coup droit fléchir sous la pression et a concédé 24 fautes directes.

Au total, Swiatek n'a concédé que 11 points sur son service sur l'ensemble du match, dont quatre dans le seul jeu où elle a été breakée. Le service de Kasatkina s'est moins bien comporté et elle a été breakée cinq fois au cours du match.

"Il est plus facile de jouer des matches avec ce genre de soutien", a déclaré Swiatek devant un public enthousiaste sur Philippe-Chatrier. "J'ai bénéficié de ce soutien partout où j'ai joué cette année.

"Cela me surprend toujours, car lorsque j'ai commencé, juste après ma première année à Covid, je n'étais pas sûre que beaucoup de Polonais viendraient, donc cela me surprend toujours.

La finale féminine de Roland Garros aura lieu samedi.

