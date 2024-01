Iga Swiatek : La jeune femme de 21 ans qui pourrait battre le record de victoires de Serena Williams

Swiatek, qui a fêté ses 21 ans mardi, a remporté son premier titre du Grand Chelem il y a deux ans à Roland Garros. Aujourd'hui, avec une série de 32 victoires et la plus longue série d'invincibilité sur le circuit féminin depuis que Williams a remporté 34 victoires d'affilée en 2013, elle est la favorite pour remporter les Internationaux de France cette année.

Mais la star polonaise ne se laissera pas décourager par la pression.

Il n'y a pas lieu de se dire "Oh, cette série commence à être longue. Quand est-ce que je vais perdre ? Ou, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de gagner autant de matches ?" a-t-elle déclaré au WTA Insider Podcast.

"Je n'y pense pas. Je crois honnêtement que le ciel est la limite et que je peux aller encore plus loin.

"Cette attitude de regarder vers l'avant, de ne pas penser à ce qui s'est déjà passé, m'a vraiment aidée parce que j'économise de l'énergie en ne le faisant pas. Je suis assez fière de moi", a-t-elle ajouté.

Mais Swiatek n'est pas toujours à l'aise, car sa série de victoires a été menacée lundi à Roland-Garros.

Elle a battu l'adolescente chinoise Zheng Qinwen au quatrième tour, mais pas avant que Zheng n'ait pris un set à la numéro 1 mondiale.

Zheng, 19 ans, semblait bien partie pour créer la surprise en remportant le match d'ouverture au jeu décisif avant que Swiatek ne prenne le contrôle de la partie pour s'imposer 6-7(5) 6-0 6-2 et remporter sa 32e victoire consécutive.

"Ce n'était pas facile de trouver des solutions, de trouver d'autres tactiques et de faire quelque chose de différent, parce que je n'étais pas sûre de ce que je faisais de travers", a-t-elle déclaré.

Swiatek a commencé à se ressaisir d'une manière peu orthodoxe, en choisissant de chanter Dua Lipa dans sa tête au lieu de se concentrer sur les "choses techniques".

"Ce n'est pas la première fois. Je chante toujours quelque chose", a-t-elle révélé.

Une tradition familiale

Le sport est une tradition dans la famille de Swiatek, son père ayant ramé pour la Pologne aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

"Je pense que nous sommes toujours concentrés sur le travail à cause de lui, parce qu'il attendait beaucoup de nous, que nous ayons de bonnes notes et que nous nous entraînions bien", a-t-elle déclaré à CNN.

"Parfois, ces attentes ne sont pas une bonne chose parce qu'elles constituent une pression pour un enfant, mais dans mon cas, je pense que cela m'a vraiment aidée parce que j'ai appris à être professionnelle.

"Ma sœur s'est blessée à l'âge de 15 ans et a arrêté de jouer au tennis, mais elle a un grand cerveau et elle étudie très bien, donc je pense que nous allons toutes les deux réussir.

La domination de Swiatek intervient à un moment où il n'y a pas de challenger évident à sa série de victoires.

Ashleigh Barty, qui dominait sur toutes les surfaces en remportant Wimbledon, Roland-Garros et l'Open d'Australie, s'est soudainement retirée du tennis au début de l'année, à 25 ans.

Une victoire dans la capitale française ferait de Swiatek la première femme à remporter six tournois consécutifs depuis que Justine Henin l'a fait entre 2007 et 2008.

"Je pense que la clé sera de faire la même chose qu'avant. En ce moment, lors de ces tournois, j'ai déjà fait face à beaucoup de pression. J'espère donc que la pression différente que nous avons lors d'un grand chelem ne va pas me submerger", a-t-elle déclaré au podcast WTA Insider.

"Mais j'essaie d'accepter que la série se termine un jour. C'est difficile physiquement et mentalement de continuer à faire le même travail chaque semaine parce que nous sommes aussi des êtres humains.

"Je vais donc essayer de prendre un peu plus de distance et de considérer le Grand Chelem comme n'importe quel autre tournoi, en profitant peut-être un peu plus de ce qui nous entoure - en appréciant le fait que nous ayons un jour de repos entre les matches parce qu'ici, c'était assez intense et je n'ai même pas eu l'occasion de voir Rome. J'espère que ce sera différent à Paris.

Ben Church et Aimee Lewis ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com