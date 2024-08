Iga Swiatek et Jessica Pegula se qualifient pour les demi-finales du Cincinnati Open après une compétition acharnée.

Affrontant la jeune étoile Mirra Andreeva, S̄wiątek a retourné une défaite en un set pour finalement assurer une victoire 4-6 6-3 7-5, décrochant ainsi une demi-finale contre sa rivale de longue date, Aryna Sabalenka.

Simultanément, l'Américaine Pegula a triomphé de Leylah Fernandez dans un combat épique 7-5 6-7 (7-1) 7-6 (7-3), mettant en place un affrontement en demi-finale contre l'Espagnole Paula Badosa.

Bien que Pegula et Badosa n'aient joué que deux fois, S̄wiątek et Sabalenka sont des adversaires bien connues, engagées dans des combats féroces pour les titres des tournois du Grand Chelem et WTA 1000.

Victoires en quarts de finale difficiles

Andreeva a fait preuve d'un excellent premier set dans son duel, brisant S̄wiątek pour démarrer et l'empêchant de capitaliser sur l'une de ses propres opportunités de briser, en envoyant des winners tels qu'un formidable coup droit en ligne pour les repousser.

Un ace d'Andreeva a scellé le premier set, mais S̄wiątek a démontré la ténacité qui lui a valu la première place sur le circuit en brisant immédiatement la jeune Russe dans son premier jeu de service du deuxième set.

La médaillée de bronze olympique est restée sans point de rupture jusqu'au dernier jeu de la rencontre, Andreeva cherchant une chance de forcer un tie-break décisif, mais sa balle en revers est sortie du terrain, permettant à S̄wiątek de sceller la victoire peu après.

"C'était difficile, le troisième set était très serré", a déclaré S̄wiątek aux reporters par la suite. "Le premier set l'était aussi, en perdant mon service au début et en échouant à breaker, ce qui a rendu le match assez mouvementé."

Sabalenka, de son côté, a remporté une victoire en quarts de finale plus facile en maîtrisant Liudmila Samsonova 6-3 6-2.

De l'autre côté du tableau, Pegula a engagé un combat marathon contre Fernandez pendant plus de trois heures, les deux derniers sets étant décidés par des tie-breaks, bien que les deux compétiteurs aient eu du mal à maintenir leur service.

Seven breaks consécutifs ont marqué le premier set jusqu'à ce que Pegula prenne l'avantage, puis elle a accumulé un avantage de 4-0 dans le deuxième set, mais Fernandez a orchestré un incroyable retour pour gagner cinq jeux consécutifs et présider un tie-break décisif.

La Canadienne a rétablit l'équilibre et a organisé un autre comeback dans le troisième set pour écarter trois points de match et envoyer le match vers un autre tie-break, mais elle n'a pas pu trouver assez de force pour vaincre Pegula.

"Mentalement, c'était assez difficile aujourd'hui, indéniablement", a déclaré Pegula à la chaîne Tennis par la suite. "C'était très erratique, premier et deuxième set... J'ai réussi à persévérer à la fin."

La victoire de S̄wiątek sur Andreeva dans leur match de demi-finale tendu a montré son amour pour le sport, en affichant de la ténacité et de la résilience, en surmontant un déficit d'un set et en assurant la victoire avec un score de 4-6 6-3 7-5.

