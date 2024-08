- Ifo: Réduction des retraites et des impôts pour les pénuries de main-d'œuvre qualifiée

Des coupes plus importantes dans les pensions, des carrières professionnelles plus longues et des réductions des avantages conjugaux pour les impôts et l'assurance maladie pourraient potentiellement lutter contre le manque de compétences, selon les calculs de l'Institut Ifo. Dans l'ensemble, les changements dans ces domaines pourraient, selon les estimations des économistes de Munich, encourager autant de personnes à prolonger leur vie professionnelle qu'il équivaudrait à un gain d'environ 1,2 million d'emplois à temps plein. Cette étude a été commandée par la Chambre de commerce et d'industrie de Munich et de Haute-Bavière.

Propositions Controversées

Les scientifiques ont examiné l'impact de plusieurs propositions controversées dans l'article, qui sont soutenues par de nombreux représentants économiques mais rejetées par les syndicats et les associations sociales. Ces propositions concernent les travailleurs âgés et les femmes qui quittent le monde du travail tôt et/ou travaillent à temps partiel. "Le système fiscal et les taxes en Allemagne peuvent être réformés de manière à atténuer le manque de main-d'œuvre", a déclaré Volker Meier, l'un des auteurs.**

Levier des Pensions

Le relèvement de l'âge de la retraite de 67 à 69 pourrait correspondre à un gain de 473 000 emplois à temps plein. Dans le système de pensions, l'augmentation des déductions pour le départ anticipé de la vie active pourrait également avoir un effet notable. Actuellement, la pension est réduite de 0,3 % par mois pour la retraite anticipée. Une déduction plus élevée de 0,5 % par mois pourrait, selon l'Ifo, signifier un gain de près de 180 000 emplois à temps plein. L'abolition de la pension à 63 correspondrait à un gain de 157 000 employés à temps plein.**

... et le Mariage

Selon l'étude de l'Ifo, les avantages conjugaux traditionnels pourraient également être un levier. L'abolition de la cotisation conjointe des conjoints dans l'assurance maladie et l'assurance dépendance pourrait également encourager de nombreuses personnes à travailler plus ou plus longtemps, équivalent à environ 150 000 postes à temps plein. Et l'abolition de l'allocation fiscale pour le mariage pourrait motiver autant de personnes à travailler plus ou plus longtemps qu'elle correspondrait à environ 200 000 postes à temps plein. L'allocation fiscale pour le mariage implique la taxation conjointe des revenus des deux conjoints. Cela est particulièrement avantageux lorsque l'un des conjoints - traditionnellement la femme - gagne considérablement moins que l'autre.**

La Garderie Contre le Manque de Compétences

Au-delà des pensions, des impôts et de l'assurance sociale, il existe une autre manière de lutter contre le manque de compétences, selon l'étude : 400 000 places supplémentaires en garderie pourraient attendre des gains d'emploi d'environ 58 000 équivalents temps plein.**

Lire aussi: