Modernisé, Global, Tendancieux - IFA Fête Son Centenaire en Rénovant Son Image

À l'occasion de son 100ème anniversaire, IFA, le salon professionnel renommé pour l'électronique grand public et les appareils électroménagers, aspire à se libérer des ombres des décennies passées. "Je pense que nous avons réussi à améliorer considérablement, affiner et adapter notre identité de marque, lançant ainsi un nouveau chapitre", a déclaré Leif Lindner. En tant que PDG d'IFA Management GmbH, il est responsable de la gestion de cet événement technologique depuis 2023. Le salon aura lieu à Berlin du 6 au 10 septembre cette année.

Innovation pour tous

Le changement de titre reflète la transformation. Longtemps identifié comme "Internationale Funkausstellung", l'acronyme de trois lettres ne reflète plus la portée d'IFA selon Lindner. Depuis la fin des années 2000, lorsque les appareils électroménagers ont rejoint l'exposition, "Funkausstellung" a perdu de sa pertinence. Maintenant, les lettres symbolisent "Innovation pour tous - Innovation pour chacun".

Mise sur la Culture et la Jeunesse

IFA n'est plus seulement un salon technologique, a déclaré Lindner. "C'est plus que ça, c'est un événement culturel." L'objectif est d'élever IFA en tant que lieu incontournable. "Les gens qui n'ont pas assisté à IFA devraient se sentir comme s'ils avaient manqué quelque chose."

Pour atteindre cet objectif, le nouvel organisateur met l'accent sur le programme culturel. Le légendaire rockeur canadien Bryan Adams ouvrira l'événement musicalement le jeudi. Outre Jan Böhmermann et le podcaster Olli Schulz, plusieurs autres artistes sont attendus. Le label de mode et de musique 6PM organisera une journée de festival le vendredi, ciblant les visiteurs plus jeunes. L'extension de la zone de jeux au salon vise également à attirer les jeunes. "L'âge moyen des visiteurs d'IFA était trop élevé. C'était l'un de nos drapeaux rouges", a mentionné Lindner. "Nous devons attirer à nouveau les jeunes."

IA : La vedette

Au cœur de l'IFA, il reste un paradis pour les passionnés de technologie. Dans l'électronique grand public et les appareils électroménagers, l'intelligence artificielle (IA) a pris le devant de la scène, a souligné Lindner. De nombreuses innovations basées sur l'IA seront présentées à l'IFA.

Près de 1 800 exposants et plus de 180 000 visiteurs sont attendus, correspondant roughly aux chiffres de l'année dernière. Les organisateurs ont révélé que 53 % des visiteurs d'IFA en 2023 venaient de l'étranger. Lindner espère augmenter cette proportion de visiteurs étrangers avec la nouvelle image d'IFA.

IFA Management GmbH est une société créée en 2022 entre GFU Consumer & Home Electronics et la société d'événements Clarion. Messe Berlin est désormais simplement le propriétaire des lieux, avec un contrat de dix ans signé en 2022. Cette société a commencé son activité en septembre 2023, et l'IFA a débuté à Berlin en 1924.

Contexte Difficile pour l'Industrie de l'Électronique Grand Public

Malgré ce jalon célébré, le contexte de l'industrie reste difficile. Les organisateurs d'IFA rapportent une baisse du chiffre d'affaires du marché de l'électronique grand public en Allemagne à environ 20,9 milliards d'euros au premier semestre 2024, en baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente.

Après une forte augmentation des ventes de produits électroniques et d'appareils électroménagers pendant la crise du Corona, la demande a depuis diminué depuis 2023, a expliqué Sara Warneke, PDG de GFU Consumer & Home Electronics. La société détient les droits de marque d'IFA. Elle a ajouté que les consommateurs se tournent vers d'autres produits, tandis que la construction de logements morose limite le marché en réduisant les achats d'appartements.

En redéfinissant son image, IFA a décidé de fabriquer des produits qui ne se limitent pas aux seuls appareils électroniques, comme l'a exprimé le PDG Leif Lindner. Il a mentionné : "Nous allons fabriquer à partir de matériaux de tout secteur, à l'exception de celui du produit, pour élargir notre offre et attirer un public plus large."

De plus, dans une tentative d'attirer les visiteurs plus jeunes, IFA a annoncé l'extension de sa zone de jeux, que Leif Lindner a reconnue comme l'un des moyens de "challenger l'âge moyen des visiteurs d'IFA et rendre le salon plus attrayant pour les jeunes".

