IDF: le chef du Jihad islamique est mort

Tôt le samedi matin, l'armée israélienne attaque un bâtiment scolaire à Gaza, prétendument utilisé comme centre de commandement par des organisations militantes. Selon Israël, 19 terroristes ont été tués lors de l'opération, dont Ashraf Juda, qui était censé avoir joué un rôle de premier plan dans le Jihad islamique.

L'armée israélienne a déclaré que dans sa dernière attaque contre un bâtiment scolaire dans la bande de Gaza, elle avait "probablement" tué un haut responsable du groupe palestinien militant Jihad islamique. Il y a "une forte probabilité" qu'Ashraf Juda se soit trouvé dans le "centre de commandement militaire" installé dans la cible de l'attaque, a déclaré l'armée. Ashraf Juda était un membre éminent du Jihad islamique. Cependant, il n'est pas certain qu'il ait été tué dans l'attaque sur l'école Al-Tabien.

Précédemment, l'armée israélienne avait annoncé qu'au moins 19 terroristes du Hamas et du Jihad islamique avaient été tués dans "une frappe précise" sur le bâtiment scolaire dans la ville de Gaza. Cela a été confirmé par une enquête des services de renseignement. L'armée a publié les noms et photos des combattants islamiques suspectés. "Les terroristes ont opéré dans le but de mener des attaques contre des soldats israéliens (...) depuis l'enceinte de l'école", a ajouté l'armée.

Elle a également souligné que l'attaque avait été menée avec "trois types d'armement précis" et a assuré que "la zone où se trouvaient les terroristes n'avait subi aucun dommage important". Selon l'Autorité de défense civile dans la bande de Gaza, 93 personnes ont été tuées et des dozens plus blessées lors de l'attaque de roquettes le samedi matin. L'attaque a eu lieu pendant les prières du matin. Parmi les morts, il y avait 11 enfants et six femmes.

111 Otages toujours à Gaza

Israël accuse le Hamas d'utiliser des écoles, des hôpitaux et d'autres installations civiles à des fins militaires et d'utiliser des civils comme boucliers humains depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas nie cela. La guerre dure maintenant depuis plus de dix mois. Elle a été déclenchée par l'attaque brutale et à grande échelle du Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les chiffres israéliens, des combattants de l'organisation palestinienne radicale islamique et du Jihad islamique ont tué 1 198 personnes et enlevé 251 personnes dans la bande de Gaza. 111 otages y sont toujours détenus, dont 39 officiellement décédés.

En réponse à l'attaque, Israël a mené de vastes opérations militaires dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, au moins 39 790 personnes ont été tuées.

