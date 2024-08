- Identification initiale d'un cas de virus du Nil occidental signalé <unk> indiquant une activité accrue

Pour la première fois cette année en Allemagne, un cas de virus de la fièvre du Nil occidental, transmis par des moustiques locaux, a été identifié chez une femme résidant en Saxe, près de la région frontalière avec le Brandebourg. Cette information a été divulguée par l'Institut Robert Koch (RKI) à Berlin. D'ici le 23 août, trois autres cas ont été signalés, tous liés à des voyages dans différents pays et concernant des femmes également.

Jonas Schmidt-Chanasit, un spécialiste de l'Institut Bernhard Nocht pour la médecine tropicale (BNITM) à Hambourg, a révélé que l'infection par des moustiques locaux avait été détectée dans un échantillon de don de sang.

Activité intense

Compte tenu des données actuelles, d'autres cas de cette infection sont attendus : le niveau d'activité semble élevé. De nombreux cas d'infection ont été enregistrés chez les chevaux et les oiseaux. L'Institut Friedrich Loeffler (FLI) a documenté 18 cas chez les oiseaux et 14 chez les chevaux d'ici le 23 août. Les États de Berlin, Brandebourg, Saxe-Anhalt et Saxe ont été particulièrement touchés.

Schmidt-Chanasit a également souligné que le grand nombre d'échantillons suspects envoyés par les donneurs de sang est un autre indicateur de la transmission généralisée. Cependant, il convient de noter que la méthode de test couramment utilisée réagit également au virus Usutu, qui est actuellement responsable d'une forte mortalité des étourneaux en Allemagne. Bien que les gens puissent être infectés par celui-ci, une maladie grave est rare.

Retard de détection

"Distinguo entre les deux virus basée sur les analyses de séquence est fastidieux et ne réussit pas toujours", a expliqué l'expert en virus. Les tests longs entraînent un retard de plusieurs semaines entre la collecte de l'échantillon et la confirmation du résultat final basée sur le séquençage du virus. Par conséquent, il pourrait déjà y avoir un nombre considérable d'infections non confirmées.

Dans la plupart des infections par le virus de la fièvre du Nil occidental (VNN), il n'y a pas de symptômes (environ 80 %). Dans environ 20 %, il y a des symptômes légers et non spécifiques tels que la fièvre ou l'éruption cutanée - ceux-ci passent souvent inaperçus également.

Les issues graves et mortelles de la fièvre du Nil occidental concernent principalement les personnes âgées ayant des antécédents médicaux. Seulement environ 1 % des infections entraînent de telles maladies neuroinvasives.

Extension aux zones urbaines

Une augmentation significative des cas chez l'homme est attendue si le virus commence à se propager dans la zone densément peuplée du Rhin-Main, a déclaré Schmidt-Chanasit. Pour l'instant, les moustiques de cette zone sont probablement exempts du pathogène malgré les conditions climatiques favorables - mais cela devrait changer.

L'an dernier, le RKI a identifié 7 cas de transmission locale du virus de la fièvre du Nil en Allemagne, et 17 cas l'année précédente. Les experts prévoient une augmentation du nombre de cas dans les années à venir, en partie en raison des conditions de plus en plus favorables pour le pathogène en raison du changement climatique. Il y a déjà de plus grandes épidémies en Europe du Sud et du Sud-Est.

Le virus de la fièvre du Nil occidental (VNN) a ses origines en Afrique, selon le FLI. D'abord détecté en 1937 dans le district du Nil occidental en Ouganda, il a fait ses débuts en Europe dans les années 1960 en France. Le premier oiseau infecté par le virus a été trouvé en Allemagne en août 2018, et en 2019, le RKI a enregistré les premiers cas humains attribuables à la transmission locale par des moustiques.

