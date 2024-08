- Identification initiale du virus de la fièvre catarrhale du mouton en Saxe.

En Saxe, il y a eu une détection potentielle de la souche récente de la maladie de la langue bleue. Une ferme d'élevage dans la région de l'Upper Vogtland a été touchée, selon l'administration du district. "La confirmation définitive par l'Institut Friedrich-Loeffler est toujours en attente." Les vétérinaires locaux et les offices vétérinaires des districts voisins ont été informés.

Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, il y a eu une augmentation des cas de la maladie de la langue bleue de sérotype 3 en Allemagne depuis le début juillet. La cause principale est l'activité élevée des petits moustiques (mouches) due aux conditions météorologiques, qui transportent le virus. Heureusement, les humains restent indemnes vis-à-vis du pathogène.

La maladie a également été signalée en Saxe-Anhalt. En raison de sa proximité géographique, la Saxe n'était plus considérée comme immune à la maladie de la langue bleue, malgré l'absence de cas signalés jusqu'à présent, selon le ministère de la Santé. Le ministère a déclaré que la maladie affecte principalement les bovins et les moutons, causant chez eux une grande détresse. La ministre de la Santé Petra Köpping (SPD) a conseillé aux éleveurs au début du mois de surveiller de près leur troupeau et d'alerter l'office vétérinaire en cas de suspicion. Les animaux atteints peuvent présenter une perte d'appétit, une diminution de la production de lait et de la fièvre. La maladie peut être fatale pour eux.

Selon l'administration du district de Plauen, le cas potentiel actuel implique un grand troupeau de bovins. Bien que le virus ne soit pas transmis directement d'animal à animal, les animaux suspects ont été isolés. Les résultats du laboratoire sont maintenant attendus.

Avec le cas potentiel à Plauen, la Saxe fait maintenant face à la possibilité d'une épidémie de la maladie.

