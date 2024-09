Icon du style hebdomadaire: Sabrina Carpenter rend hommage à Madonna dans un ensemble d'inspiration Oscar

Mercredi soir sur le tapis rouge, Addison Rae et Anitta ont arboré des tenues inspirées de la mariée, rendant hommage à la performance iconique de Madonna "Like a Virgin" lors des premiers VMAs, il y a presque quatre décennies. Cependant, c'est la candidate au titre d'Artiste de l'année, Sabrina Carpenter, qui a attiré tous les regards en portant une robe vintage directement issue des archives de la garde-robe de Madonna.

La robe, ornée d'un décolleté profond et brodée de paillettes, de perles et de cristaux, avait été initialement créée par le célèbre designer de mode Bob Mackie pour Madonna. Elle avait fait sensation en étant portée par la chanteuse lors de la cérémonie des Oscars 1991, accompagnée de Michael Jackson, avant sa prestation de "Sooner or Later", un titre issu du film "Dick Tracy".

La robe dégageait un glamour hollywoodien classique, peut-être parce que Madonna l'avait précédemment portée en hommage à Marilyn Monroe.

Le designer Bob Mackie a partagé l'histoire de la robe vintage sur son compte Instagram ce soir-là. Il a mentionné que la robe avait été empruntée Initially by fashion stylist Maria Schiavo for a Madonna cover shoot with photographer Steven Meisel. Soon after, Madonna herself requested her own version of the dress for the 1991 Academy Awards.

Mackie a également souligné que la robe avait ensuite été présentée dans le livre-coffret scandaleux et immensément populaire de Madonna, "Sex", sorti en 1992. Elle avait également été portée par l'actrice Fran Drescher dans un épisode de "The Nanny" en 1994.

Les créations de Bob Mackie pour le tapis rouge ont captivé certaines des plus grandes stars du XXe siècle, notamment Marilyn Monroe, Diana Ross et Cher, pour qui il avait conçu le célèbre diadème porté aux Oscars 1986. Les pièces archivées de Mackie ont connu un regain de popularité ces dernières années, avec des stars comme Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya et Miley Cyrus qui les ont portées sur le tapis rouge. Même Kim Kardashian a suscité la controverse en portant une robe que Mackie avait dessinée pour Marilyn Monroe lors du Met Gala 2022 (une décision que Mackie a qualifiée de "grossière erreur". Il a affirmé que "cette robe était destinée à Marilyn. Personne d'autre ne devrait la porter.")

Le styliste de Sabrina Carpenter, Jared Ellner, a déniché la robe vintage de Madonna chez Tab Vintage, un studio de vêtements vintage de LA. Il a complété la tenue avec un collier en diamants et des bijoux supplémentaires de De Beers.

La fondatrice de Tab Vintage, Alexis Novak, a révélé à Vogue que Ellner et Carpenter leur avaient présenté un "moodboard vraiment impressionnant". Elle a ajouté qu'ils avaient envoyé une sélection de pièces dans ce style et qu'ils étaient "très satisfaits du choix qu'ils ont fait !"

L'événement était important pour Carpenter, avec sept nominations lors d'une année marquante où elle avait atteint la première place du classement Billboard 200 pour la première fois.

Après son entrée remarquée sur le tapis rouge, Carpenter a interprété un medley de ses tubes, dont "Espresso" (qui a

