IBM devient la dernière entreprise occidentale à se retirer du marché chinois.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont exacerbées dans le domaine des technologies telles que l'IA et la technologie verte, principalement en raison de préoccupations de sécurité. Plusieurs entreprises ont subtilement congédié ou relocalisé leur personnel.

Le lundi, Yicai, un média financier chinois étatique, a rapporté qu'IBM (IBM) mettait fin à ses opérations de recherche en Chine, y compris la fermeture de son China Development Lab, établi en 1999, et du China Systems Lab. IBM n'a pas commenté le nombre de pertes d'emplois ou si elle conserverait tout personnel de recherche en Chine lorsque CNN l'a contactée mardi. Dans un communiqué, IBM a déclaré : "Nous adaptons nos opérations selon les besoins pour mieux servir nos clients, et ces changements n'affecteront pas notre capacité à soutenir les clients dans la région de la Chine continentale."

Jiemian, un autre média chinois étatique, a rapporté lundi que les licenciements (qui affecteraient якобы personnel à Beijing, Shanghai et Dalian) avaient été annoncés par Jack Hergenrother, un responsable du développement des systèmes d'entreprise. Il aurait informé le personnel que l'activité d'infrastructure d'IBM en Chine se détériorait et que le travail de recherche dans le pays serait transféré vers d'autres laboratoires, potentiellement y compris les laboratoires d'IBM en Inde.

IBM a une longue histoire en Chine ; elle a fourni des machines à un grand hôpital de Beijing en 1934 et est revenue sur le marché en 1984 après l'ouverture de la Chine sur le monde. À l'époque, la Chine était considérée comme une opportunité majeure en raison de son potentiel immense.

Cependant, au fil des ans, cet enthousiasme s'est considérablement estompé. La guerre technologique qui s'intensifie entre les deux plus grandes économies du monde rend de plus en plus difficile pour les entreprises américaines de fonctionner en Chine.

David Hoffman, conseiller principal de l'Asie au Conference Board, a expliqué à CNN que l'accès au marché pour les entreprises occidentales est de plus en plus restreint ou même gelé dans certains secteurs en Chine en raison de préoccupations de sécurité nationale. Il a également commenté que les technologies de l'information d'entreprise, qui font référence aux systèmes sophistiqués utilisés par les grandes organisations pour gérer les opérations, sont un domaine particulier, surtout depuis que les organisations étatiques représentent une part importante du marché.

Chiffre d'affaires en baisse

Dans le communiqué, IBM a noté que les entreprises chinoises, en particulier les entreprises privées, se concentrent de plus en plus sur les technologies d'informatique hybride et l'IA, et qu'elle cherchait à tirer parti de ces opportunités.

La Chine, qui était autrefois une promesse pour de nombreuses industries, n'est plus le marché de croissance florissant qu'elle était après plusieurs années de croissance. Dans son dernier rapport annuel, IBM a révélé que son chiffre d'affaires en Chine avait chuté de 19,6 % l'an dernier.

L'annonce d'IBM suit de près la confirmation de Microsoft (MSFT) qu'elle avait proposé de relocaliser certains de ses employés en Chine. Les rapports indiquent que Microsoft avait fait cette offre à plus de 100 employés.

Comme IBM, Microsoft a accordé la priorité à l'établissement de bonnes relations en Chine. Elle est entrée sur le marché en 1992 et s'est lourdement appuyée sur son laboratoire de recherche influent, Microsoft Research Lab Asia, pour renforcer son influence. Son logiciel est également utilisé par le gouvernement et les entreprises chinois, et Bing est le seul moteur de recherche étranger à avoir une certaine traction en Chine.

Cependant, elle aussi a rencontré des défis en raison des tensions géopolitiques affectant la recherche sur l'IA et le cloud computing en Chine.

De nombreuses entreprises américaines ont été incitées à établir des opérations de recherche en Chine il y a plusieurs années en raison des incitations chinoises et de l'encouragement bureaucratique, selon Anne Stevenson-Yang, cofondatrice et principale associée de J Capital Research.

"C'était autrefois une source de fierté pour le gouvernement chinois. Maintenant, le risque politique et le risque de propriété intellectuelle inversent cette tendance", a-t-elle déclaré à CNN.

Compte tenu de la guerre technologique actuelle entre les États-Unis et la Chine, certaines entreprises ajustent leurs opérations en Chine. Par exemple, IBM a décidé de mettre fin à ses opérations de recherche en Chine, affectant ses laboratoires en Chine et potentiellement transférant le travail de recherche vers d'autres sites internationaux. Cette décision intervient alors qu'IBM note que les entreprises chinoises se concentrent sur les technologies d'informatique hybride et l'IA, mais que le chiffre d'affaires d'IBM en Chine a reportedly chuté de 19,6 % l'an dernier.

Lire aussi: