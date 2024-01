Ian Ziering "soulagé" d'être "indemne" après une altercation avec des motards

"J'ai vécu un incident alarmant impliquant un groupe d'individus sur des mini-motos. Alors que j'étais bloqué dans les embouteillages, ma voiture a été abordée de manière agressive par l'un de ces cyclistes, ce qui a donné lieu à une confrontation troublante. Afin d'évaluer les dégâts, je suis sorti de ma voiture. Cette action, malheureusement, a dégénéré en une altercation physique, que j'ai maîtrisée pour me protéger", a écrit Zierling dans une déclaration partagée sur Instagram lundi soir.

Une vidéo obtenue et publiée par TMZ semble montrer Ziering près d'une voiture garée dans une confrontation et une altercation physique avec un groupe d'individus qui roulaient sur de petites motos sur Hollywood Boulevard.

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant la vidéo.

Une porte-parole de la police de Los Angeles a déclaré à CNN qu'elle enquêtait sur un rapport de coups et blessures qui cite Ziering comme victime d'un incident impliquant des mini-motos.

La fille de Ziering était avec lui au moment de l'incident dimanche.

"Je suis soulagé d'annoncer que ma fille et moi sommes tous deux indemnes, mais l'incident m'a profondément inquiété quant à l'audace croissante de ces groupes qui perturbent la sécurité et la paix publiques", poursuit le message de M. Ziering. "C'est dans des moments difficiles comme celui-ci que la force et l'unité de notre communauté sont les plus vitales".

