Ian McKellen se sent suffisamment en sécurité pour marcher dans les rues publiques une fois de plus.

During une représentation au théâtre Noel Coward de Londres en juin, l'actor renommé Ian McKellen, connu pour son rôle de Gandalf dans "Le Seigneur des anneaux", a fait une chute. Jouant John Falstaff dans "King's Player", l'homme de 85 ans a trébuché pendant une scène de combat et a atterri dans le public. McKellen a raconté dans une interview avec Saga Magazine : "Mon pied s'est pris dans une chaise et en essayant de m'en libérer, j'ai glissé sur un journal étalé sur scène. J'ai eu l'impression d'être sur un skateboard, je tanguais, et j'ai fini sur les genoux de quelqu'un au premier rang."

McKellen a décrit la chute comme "horrible". Il a avoué : "J'ai revécu cette chute plusieurs fois depuis." Les suites de l'incident ont laissé des séquelles physiques.

L'acteur continue de souffrir de "douleurs persistantes à l'épaule". Il a déclaré dans une interview avec un magazine britannique : "Je suis prudent, j'ai peur que quelqu'un me rentre dedans, alors je ne sors pas beaucoup." Ses blessures - un poignet cassé, des vertèbres fracturées et un collier cervical - ne sont pas encore complètement guéries. Sa main droite reste dans un plâtre.

Un heureux malentendu

Malgré la chute, McKellen a eu de la chance, car son costume rembourré l'a protégé de blessures plus graves. Portant un "costume de graisse" pour le rôle, il a dit : "J'ai eu de la chance."

L'incident a ébranlé McKellen, mais il est resté optimiste, se disant à lui-même : "Je ne suis pas trop vieux pour jouer, c'était juste un accident malheureux."

La chute pendant la représentation a été examinée par La Commission pour s'assurer que les mesures de sécurité étaient en place pour les représentations à venir. Malgré l'incident, McKellen a exprimé sa reconnaissance pour les caractéristiques protectrices de son "costume de graisse".

