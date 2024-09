sekolah de "Le Seigneur des Anneaux" cinematographiques √† venir - Ian McKellen reprendra-t-il son rôle de Gandalf, le magicien enchanté?

La nouvelle saison de "The Rings of Power" sur Amazon Prime Video met les gens dans tous leurs états, et ils reçoivent des mises à jour surnaturelles directement de la Terre du Milieu. L'acteur légendaire Ian McKellen (85 ans), connu pour son rôle de Gandalf dans la trilogie originale et les films "The Hobbit", pourrait faire son retour pour les prochains films "The Lord of the Rings" dirigés par Andy Serkis (60 ans). During an interview with "Big Issue", McKellen a admis avoir été approché pour le revival, mais avec l'âge qui joue un rôle, il y a un sentiment d'urgence.

McKellen a exprimé sa passion intacte pour "The Lord of the Rings". Il a partagé : "Il semble que l'enthousiasme pour cette histoire ne faiblit pas de sitôt. On m'a récemment dit qu'il y aura des films supplémentaires 'The Lord of the Rings', et ils espèrent que je reviendrai en tant que Gandalf." Cependant, il est encore dans le noir quant aux détails : "En ce qui concerne le moment et la façon dont l'intrigue se déroule, je suis dans le noir. Le script n'est même pas encore écrit, donc ils doivent agir rapidement."

La carrière d'acteur de McKellen, même à 85 ans, semble loin d'être terminée. Il avait précédemment mentionné lors d'une interview sur "BBC Breakfast" qu'il avait l'intention de continuer à jouer tant que ses fonctions corporelles le lui permettaient.

Récemment, Warner Bros. nous a surpris en annonçant de nouveaux films dans l'univers "The Lord of the Rings", le premier étant prévu pour 2026. "The Hunt for Gollum" et ses suites se concentreront à nouveau sur Gollum, interprété par Andy Serkis. Serkis fera également ses débuts en tant que réalisateur, tandis que Peter Jackson (62 ans), qui avait précédemment réalisé "The Lord of the Rings" et "The Hobbit", servira de consultant. Jackson collaborera avec ses alliés de longue date, les scénaristes néo-zélandais Fran Walsh (65 ans) et Philippa Boyens (62 ans), sur le script du premier film de Gollum.

Ils ont exprimé leur enthousiasme dans une déclaration de mai : "Faire partie à nouveau de la Terre du Milieu avec notre ami Andy Serkis qui a encore un compte à régler avec Gollum est un honneur et un privilège ! En tant que fans de la mythologie extensive de J.R.R. Tolkien, nous sommes fiers de travailler sur une autre épopée !"

De plus, "The Lord of the Rings: The Battle of the Rohirrim", réalisé par Kenji Kamiyama (58 ans), sortira plus tard cette année, le 12 décembre. Se déroulant 260 ans avant "The Lord of the Rings: The Two Towers", c'est un préquel animé.

Le potentiel retour de McKellen en tant que Gandalf dans les prochains films "The Lord of the Rings" est devenu un sujet brûlant parmi les fans, avec de nombreux médias Covering the story. L'annonce de nouveaux films "The Lord of the Rings", notamment "The Hunt for Gollum" et "The Lord of the Rings: The Battle of the Rohirrim", a suscité beaucoup de nouvelles et d'enthousiasme dans le genre fantastique.

Lire aussi: