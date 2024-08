- Ian McKellen a choisi de rester à l'intérieur depuis l'automne.

Le vétéran acteur britannique Ian McKellen se bat avec "des douleurs récurrentes à l'épaule" après être tombé de la scène d'un théâtre londonien, a-t-il confié au magazine britannique "Saga". L'homme de 85 ans a avoué : "Je sors rarement dehors de peur de heurter quelqu'un par inadvertance." Sa fracture du poignet et sa colonne vertébrale blessée ne sont pas encore complètement guéries.

Célèbre pour son interprétation de Gandalf le Gris dans la saga cinématographique "Le Seigneur des anneaux", McKellen a connu cet incident lors d'une représentation de "The Hour We Knew Nothing of Each Other" à l'ouest end de Londres en milieu de juin.

Pour son rôle dans la pièce, il a mentionné porter un costume rembourré qui ajoutait des kilos, protégeant ainsi ses côtes et ses autres articulations. "J'ai vraiment eu de la chance", a-t-il déclaré.

"C'était comme si j'étais sur un skateboard"

Il a admis que l'incident l'avait ébranlé. "Je me rappelle constamment que je ne suis pas trop vieux pour jouer la comédie, et c'était simplement un accident regrettable."

During a dramatic scene, his foot became entangled in a chair, he recollected. "When I attempted to free it, I began gliding on a spread-out newspaper on the stage, similar to a skateboard." He rolled down a step and ended up on someone's lap in the front row. Since his injury, his stand-in, David Semak, has been performing his role in the play.

L'incident du théâtre londonien a été enquête par la Commission pour s'assurer que les mesures de sécurité étaient adéquates pour les représentations à venir. Malgré cet obstacle, la Commission a salué la résilience et l'engagement de McKellen envers son art, promettant de le soutenir dans sa guérison.

