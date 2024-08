Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Basin Dynamic Line Edition - Convient pour les personnes âgées

Nouveau Look pour l'i30 de 2025

La révision de l'i30 pour 2025 implique un restylage esthétique et technique, mais l'âge du modèle est toujours visible. Cependant, la version break, équipée du moteur essence mild hybrid de 103 kW/140 PS et de la transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses, reste un excellent choix pour les conducteurs quotidiens. Toutefois, le modèle N Line de haut de gamme que nous avons essayé pousse un peu trop loin son approche sportive.

Premiers Regards

Si vous cherchez une i30, la N Line est le choix idéal. Cette version se distingue par ses éléments noirs brillants, ses phares et fenêtres foncés, et ses jantes dynamiques de 18 pouces avec pneus sport Michelin. Le charme continue à l'intérieur avec des sièges en velours ornés de coutures rouges et un volant en cuir sports. Le tableau de bord a été agrandi de 7 à 10,3 pouces, avec des surfaces noires brillantes, des éléments pseudo-chrome, un écran tactile de 10,3 pouces et un panneau de commande climatique conventionnel. Bien qu'il puisse sembler un peu dépassé, il est facile à utiliser. Bonus pour la navigation désormais compatible OTA de l'i30, le système d'évitement de collision pour les cyclistes amélioré et le régulateur de vitesse adaptatif sophistiqué qui s'adapte aux courbes et aux limitations de vitesse.

Sur la Route

Le moteur essence de 1,5 litre, équipé de la technologie d'injection et de suralimentation, associé à la technologie hybride 48 volts, offre une conduite souple et une puissance suffisante avec la transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses. Despite the 140PS power output, enhanced by E-Boost, it doesn't quite pack the punch you might expect in this performance bracket. The N Line doesn't feature a lower suspension, and we found the chassis to be a touch too rigid. Combined with the optional sports seat and the more rigid steering in sport mode, it might feel more exhilarating on the Nordschleife than on your daily commute to the hardware store. But the i30 remains steady, thanks to the sail function, resulting in a manageable fuel consumption of 6.7 liters.

Le Prix

L'i30 de base offre un espace généreux et plusieurs améliorations techniques, justifiant son prix de base de 28 600 euros pour le moteur essence de 74 kW/100 PS. Cependant, c'est en tant que N Line avec le moteur essence plus puissant et la DCT que l'i30 se distingue vraiment, faisant grimper le prix au-delà de 35 000 euros.

La Concurrence

Il reste encore une bonne sélection de breaks compacts à moteur à combustion interne sur le marché. La principale rivale de l'i30 reste la Golf Variant, ainsi que ses sisters mécaniques, l'Octavia de Skoda et la Leon ST de Seat. La Ford Focus Turnier est un autre modèle de référence dans cette catégorie, qui égale maintenant ses concurrents avec des moteurs essence mild hybrid. La Peugeot 308 SW et l'Opel Astra Kombi du groupe Stellantis sont deux autres véhicules qui intègrent des moteurs essence mild hybrid. Toutes ces excellentes options sont compétitives en termes de prix par rapport à l'i30.

Le Verdict

Bien que l'i30 Hyundai commence à montrer son âge, ses avantages, son espace de coffre généreux, son équipement technique actuel et son excellent rapport prix/performances en font une alternative convaincante dans le segment compact.

Break à cinq portes* Longueur: 4,59 mètres, Largeur: 1,80 mètres, Hauteur: 1,48 mètres, Empattement: 2,65 mètres, Volume de coffre: 602 - 1 650 litres* Moteur essence turbocompressé de 1,5 litre à quatre cylindres; 103 kW/140 PS, couple maximal: 253 Nm à 1 500 - 3 500 tr/min, Transmission intégrale, Boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports* 0-100 km/h: 9,9 s, Vmax: 197 km/h* Consommation combinée WLTP: 5,7 - 6,4 litres/100 kilomètres, Émissions de CO2: 129-145g/km, Norme d'émission: Euro 6d* Prix: à partir de 31 990 euros

