Hyundai i20: un véhicule compact doté d'un coffre généreux

Voitures compactes et abordables, comme la Hyundai i20, sont couramment présentes sur le marché des voitures d'occasion. Outre les modèles populaires, la deuxième génération de la i20 de Hyundai, disponible de 2014 à 2020, pourrait être une option intéressante pour les acheteurs soucieux de leur budget. Visuellement et techniquement, elle concurrence des véhicules comme la VW Polo, mais il est judicieux d'examiner sa performance lors des inspections TÜV.

Qualité

Avec un focus sur l'accessibilité, les acheteurs potentiels doivent s'assurer que leur véhicule choisi se comporte bien lors des inspections principales TÜV (HU). La deuxième génération de la i20 se distingue par de bonnes notes en ce qui concerne le châssis, les composants de freinage et les systèmes d'échappement. Cependant, des problèmes sont à signaler lors de l'inspection des phares, avec des défauts dans le feu de croisement, les clignotants et les feux arrière. De plus, il convient de surveiller le fonctionnement des freins et les pertes d'huile sur les modèles plus récents.

Design et intérieur

Disponible initially en cinq places, la i20 a introduit une version trois places en 2015 et une variante en style crossover appelée "Active". Elle offre un espace remarquable compte tenu de sa longueur extérieure. Le volume du coffre de la version cinq places varie de 326 à 1042 litres. La construction et le choix des matériaux de ce modèle sont dignes de mention.

En 2018, Hyundai a donné un lifting à la i20, incluant une nouvelle grille de radiateur et un nouveau design arrière, ainsi que des accents intérieurs vifs.

Moteur et conduite

Le moteur de base était un quatre cylindres en ligne de 1,2 litre à aspiration naturelle produisant 55 kW/75 ch ou 62 kW/82 ch. Un moteur quatre cylindres en ligne de 1,4 litre à aspiration naturelle délivrait 74 kW/100 ch, tandis qu'une boîte de vitesses manuelle à six rapports remplaçait la boîte à cinq vitesses pour ce moteur. Alternativement, une boîte automatique à quatre vitesses était disponible pour le moteur de 1,4 litre. Les valeurs de consommation des moteurs à aspiration naturelle variaient entre 4,7 et 6,4 litres. Suite au lifting, un moteur trois cylindres en ligne de 1,0 litre turbocompressé a rejoint la gamme essence, avec des puissances de 100 ch et 88 kW/120 ch. La consommation moyenne était comprise entre 4,3 et 5,2 litres. Des boîtes de vitesses à double embrayage à sept rapports étaient également disponibles en option.

Jusqu'en 2018, un moteur diesel trois cylindres en ligne de 1,1 litre avec 75 ch et un moteur diesel quatre cylindres en ligne de 1,4 litre avec 66 kW/90 ch étaient également disponibles, consommant en moyenne de 3,2 à 4 litres.

Caractéristiques et sécurité

La version "i20" de base ne comportait pas de climatisation ni de radio, dans le but de maintenir le prix de départ en dessous de 12 000 €. Pour plus de confort et des éléments de style tels que des jantes en alliage, les acheteurs doivent chercher des modèles "Trend" ou "Style". Les acheteurs soucieux de leur budget pouvaient regrouper certaines fonctionnalités en paquets, y compris les systèmes d'assistance. Suite au lifting de 2018, un nouveau pack sécurité offrait des fonctionnalités supplémentaires telles que l'assistance au freinage d'urgence, l'alerte de sortie de voie et le feu de route permanent.

Conclusion

La deuxième génération de la i20 se comporte raisonnablement bien lors des inspections TÜV, permettant aux acheteurs d'acquérir un modèle sans défaut avec un autocollant HU valide. Ce modèle offre un espace suffisant et impressionne par sa qualité de construction et de matériaux. Actuellement, environ 1200 voitures d'occasion de la deuxième génération de la i20 sont

