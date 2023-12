Hyperloops, jets supersoniques et avions électriques : Voici à quoi pourraient ressembler les transports d'ici 2050

Ce sont ces inventions du passé qui pourraient contribuer à éclairer l'avenir, en ouvrant la voie à de nouveaux modes de transport en commun évolutifs et accessibles, qui seront très différents de ceux qui ont commencé à sortir des chaînes de montage de Ford il y a plus d'un siècle.

Le transport est l'un des principaux facteurs de production de carbone, responsable d'environ 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que les urbanistes se tournent vers l'avenir, nombre d'entre eux se concentrent sur la durabilité, et notamment sur l'abandon des véhicules traditionnels fonctionnant au gaz.

En tant que directeur général de Newlab Detroit, un centre mondial d'innovation en matière de mobilité, Malek fait partie d'une équipe qui rassemble différentes expertises dans le but de créer des solutions en matière de transport.

CNN s'est récemment entretenu avec M. Malek sur ce à quoi ressembleront les déplacements d'ici 2050.

L'entretien qui suit a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

CNN : Quels sont les principaux piliers de la mobilité ?

Malek : L'accessibilité est l'un des piliers essentiels à la réussite de la mobilité. Les solutions de mobilité sont-elles faciles d'accès ? Quelle est la fréquence des services ? Quelles sont les zones couvertes ? Les gens peuvent-ils vraiment se rendre là où ils ont besoin d'aller ou se faire apporter leurs biens facilement ? Il s'agit de s'assurer que tout le monde dispose de plusieurs options. Et si nous nous tournons vers l'avenir, nous devons aussi penser au transport durable.

CNN : En 2050, comment voyez-vous les gens se rendre d'un point A à un point B ?

Malek : Quand je pense à 2050 et à la façon dont nous nous déplacerons, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est la variété des options qui s'offriront à nous à ce moment-là. Les gens continueront à faire du vélo, à prendre le bus, mais ce qui compte vraiment, c'est la possibilité de choisir la meilleure option pour le trajet à effectuer.

Lorsque je pense à 2050 et aux types de technologies qui pourraient être mises en œuvre dans les transports, je pense que nous verrons des itérations de ce que nous voyons déjà aujourd'hui, comme l'électrification. Je pense également que d'autres nouvelles technologies commenceront à faire leur apparition. Mais ce qui est essentiel, c'est de trouver une opportunité qui corresponde à un besoin de l'entreprise.

CNN : Nous voyons déjà des véhicules autonomes testés dans certaines parties du monde aujourd'hui. Où voyez-vous cette technologie en 2050 ?

Malek : La plupart des voitures autonomes dont nous entendons parler aujourd'hui dans les médias sont des systèmes qui sont en grande partie capables de se conduire eux-mêmes. Il utilise des capteurs pour voir autour du véhicule et embarque des ordinateurs spéciaux capables d'assimiler des informations cartographiques de base et de déterminer comment aller d'un point A à un point B. Ces technologies sont en cours d'essai et de développement, et je pense qu'il est très intéressant de voir les progrès accomplis.

Mais à l'horizon 2050, je pense que c'est dans l'espace commercial, où les trajets sont plus courts, que nous verrons cette technologie prendre son essor. Pouvoir conduire dans toutes les villes, sur tous les chemins de terre, sur toutes les routes de campagne, c'est beaucoup à valider. C'est pourquoi, lorsque nous réfléchissons à l'endroit où ces options peuvent s'étendre en premier, ce sera dans ces zones plus simples. Dans certaines villes, il pourrait s'agir du transport entre l'aéroport et le centre-ville, de sorte que votre prochaine course en taxi ou en Lyft pourrait être autonome.

CNN : Que pensez-vous des avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) ou des taxis aériens ?

Malek : La technologie existe bel et bien. Elle fonctionne. Nous devons nous assurer qu'elle est sûre et vérifiée et qu'elle a été validée de la même manière que les avions. Lorsque l'on pense au transport de passagers sous de nouvelles formes, la barre à franchir en termes de sécurité est beaucoup plus haute. C'est une partie du travail qui se fait actuellement. Mais je pense qu'au cours des 20 prochaines années, les eVTOL seront de plus en plus utilisés pour le transport de marchandises.

CNN : Verrons-nous un réseau hyperloop (des pods à grande vitesse qui se déplacent dans des tubes) fonctionner d'ici 2050 ?

Malek : La technologie Hyperloop est très intéressante. L'idée est de réduire la traînée et les frottements pour se déplacer efficacement. Lorsque l'on envisage de faire de l'hyperloop une réalité, il faut commencer à réfléchir à la manière de construire cette infrastructure, de la rendre accessible, de la faire correspondre à une analyse de rentabilité et de s'assurer qu'elle est capable de s'adapter aux changements. Ainsi, lorsque nous examinons les perspectives d'avenir de l'hyperloop, la question n'est pas de savoir si la technologie est prête, mais plutôt si elle l'est déjà. Je dirais qu'elle est prête. Il s'agit plutôt de savoir si l'infrastructure est prête et comment nous l'adoptons et la déployons.

CNN : Pensez-vous que les avions supersoniques reviendront dans le ciel ?

Malek : Nous avons vu des avions supersoniques dans le passé et je pense que nous verrons des avions supersoniques à l'avenir. Si l'on pense aux progrès et à l'augmentation du nombre de voyages dans le monde, je pense qu'il y a une demande. Ce qui a changé par rapport aux années 2000, lorsque nous avons vu cela auparavant, c'est la poussée vers la durabilité. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir si nous verrons des avions supersoniques, mais s'ils seront alimentés par des carburants sans émission de carbone. Et je pense que cela doit vraiment être un élément essentiel de la conversation alors que nous envisageons cette opportunité pour l'avenir.

Lorsque nous pensons à des vols à court terme qui ne survolent que des terres, nous n'utilisons généralement pas d'avions supersoniques, car la flèche de l'avion aurait un impact sur les personnes qui se trouvent en dessous. Ensuite, lorsque vous traversez la terre, soit vous déplacez les gens vers le rail, comme nous le voyons en France, soit vous aidez les gens à trouver des options de connexion électrique - peut-être un eVTOL, peut-être un avion régional électrique - mais vous envisagez vraiment une variété d'options pour vous aider à vous connecter à votre destination finale.

CNN : Quels sont vos espoirs pour l'avenir des transports ?

Malek : Quand je pense à mes espoirs et à mes rêves pour l'avenir des transports, c'est vraiment que nous nous concentrions sur le sens le plus large de ce que nous, en tant que personnes, attendons de nos systèmes de transport, et que nous commencions avec cela comme principe d'organisation. Historiquement, nous avons commencé par nous demander ce dont les voitures avaient besoin, ce dont les avions avaient besoin. Mais les avions et les voitures ne sont là que pour nous.

Et quand je regarde vers l'avenir, ce n'est pas nécessairement une technologie, mais vraiment cette philosophie : comment utiliser différentes solutions qui sont de la bonne taille pour le type de travail qu'elles essaient de servir.

le double de la vitesse des options ferroviaires à grande vitesse actuelles, y compris les trains à grande vitesse ou les trains à sustentation magnétique (Maglev). HyperloopTT (représenté ici dans un rendu) affirme avoir développé la première piste d'essai hyperloop grandeur nature au monde" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/197855/jpeg/4-3/1200/75/when-it-comes-to-land-based-transportation-of-the-future-hyperloop-technology-is-the-talk-of-the-town-these-high-speed-pods-in-pressurized-tubes-are-expected-to-reach-speeds-over-700-miles-per-hour-more-than-a-href-https-www-cnn-com-travel-article-worlds-fastest-trains-cmd-index-html-target-blank-double-the-speed-a-of-current-high-speed-rail-options-including-bullet-trains-or-magnetic-levitation-maglev-trains-hyperlooptt-pictured-here-in-a-rendering-says-it-developed-the-a-href-https-www-hyperlooptt-com-projects-target-blank-target-blank-world-s-first-full-scale-hyperloop-test-track-a.webp" alt="En ce qui concerne les transports terrestres du futur, la technologie hyperloop fait beaucoup parler d'elle. Ces nacelles à grande vitesse dans des tubes pressurisés devraient atteindre une vitesse de plus de 700 miles par heure, soit plus de 1,5 million d'euros par an."/>

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com