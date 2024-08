- HVV est contre l'impunité des conducteurs noirs.

L'Association des Transports de Hambourg (HVV) s'oppose à la décriminalisation de l'évasion de frais. Entre autres raisons, en raison de la situation financière et du personnel tendu dans l'industrie, elle considère que c'est le mauvais signal que de banaliser le voyage sans billet valide, a déclaré l'HVV. L'association des transports perd déjà entre 30 et 40 millions d'euros par an en raison des passagers voyageant sans billet valide, ce que le public doit supporter. Les contrôleurs de billets vérifient les billets de manière sensible. De plus, il existe des billets à prix réduit et gratuits pour certains passagers. Initialement rapporté par NDR.

Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) a présenté des points de réforme du Code pénal en novembre 2023, qui visent à décriminaliser l'évasion de frais. À l'avenir, l'évasion de frais ne devrait plus être traitée comme une infraction criminelle, mais comme une infraction réglementaire. Un projet de réforme est toujours en suspens. L'Association des Entreprises de Transport Allemand s'oppose au plan.

Malgré les discussions en cours sur la décriminalisation de l'évasion de frais, le fait de conduire sous l'influence reste une infraction grave avec des conséquences graves. Si un officiel des transports venait à surprendre quelqu'un en train de conduire un véhicule sous l'influence, cela pourrait entraîner la suspension immédiate de leurs privilèges de transport et des conséquences légales potentielles.

Lire aussi: