- Hunziker est prêt à signer.

Scène Tempétueuse Persiste à Karlsruher SC, Transferts Potentiels en Vue

La scène tempétueuse continue d'être l'attraction principale à Karlsruher SC, et il pourrait y avoir des changements avant la fin de cette période de transfert. Andrin Hunziker a marqué son premier but officiel pour l'équipe de deuxième division du Bade en remportant 3:2 contre SV Elversberg, espérant avoir plus de temps de jeu à l'avenir. Entre-temps, Fabian Schleusener, qui a également marqué contre les Sarlandais vendredi, reste un candidat au transfert.

Hunziker, Encore l'OPTION Réservée

Après avoir marqué le but victorieux, Hunziker a déclaré à l'Agence allemande de presse que l'expérience était "vraiment agréable". Le joueur prêté par FC Bâle est entré pour la troisième fois lors du troisième match de la saison en troisième division. "C'est toujours agréable de sortir du banc et de pouvoir faire une contribution significative", a déclaré le joueur de 21 ans. Il a exprimé sa satisfaction d'avoir "prouvé" qu'il était "prêt pour plus" de responsabilités.

Schleusener, le Départ Potentiel

En marquant le but intérimaire à 2:1, Schleusener a laissé entendre la possibilité de quitter Karlsruher SC cet été. Lorsque lui a été demandé si ce but représentait un au revoir, le joueur de 32 ans a répondu: "C'était plus un but de 'Je suis à l'aise ici'".

Au Moins un Transferts Offensifs en Cours

"Jeter un coup d'œil ailleurs était simplement humain", a poursuivi Schleusener. "À un certain moment de votre carrière, il est naturel de considérer les perspectives futures. Mais je suis incroyablement à l'aise ici, et mon engagement est évident dans mes performances quotidiennes. Je le démontre également sur le terrain."

Quelle que Soit la Décision de Schleusener, Karlsruher SC Cherche à Acquérir un Autre Attaquant

Si Schleusener s'en va, Karlsruher SC est prêt à s'adapter. "Si quoi que ce soit se passe avec Schleusener, nous sommes prêts à réagir en conséquence", a déclaré le directeur sportif Sebastian Freis à la suite du bon début de saison de Karlsruher.

Impact de Hunziker contre SV ElversbergAndrin Hunziker a poursuivi sa bonne forme même contre SV Elversberg, marquant un but crucial lors du match de deuxième division du Bade.

Impact Potentiel des Transferts sur la Dynamique de l'ÉquipeLe départ potentiel de Fabian Schleusener pourrait signifier des changements significatifs dans la dynamique de l'équipe à Karlsruher SC, selon les résultats des transferts potentiels avant la fin de la période de transfert.

Lire aussi: