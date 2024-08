Hunter Biden a un nouvel avocat avant le procès pour accusation fiscale après que les pourparlers de plaidoyer aient été bloqués.

Un accord pourrait encore permettre à Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, d'éviter un deuxième procès suite à sa récente condamnation pour des chefs d'inculpation liés aux armes à feu, selon deux sources familières avec les discussions.

Les deux parties n'ont pas encore avancé les discussions vers quelque chose de concret, et il est incertain qu'elles atteignent un accord avant que Biden ne soit jugé pour les chefs d'inculpation liés aux impôts, y compris trois délits, en Californie prochain mois, ont déclaré les sources.

La situation a incité Hunter Biden à faire appel à l'avocat de la défense renommé Mark Geragos, qui dirige son cabinet à Los Angeles, pour le procès fiscal. En raison de la contrainte financière due à ses factures juridiques continues et aux limites de temps pour ses avocats basés à DC, l'équipe qui a plaidé la cause de Biden dans le procès de Delaware passe à l'arrière-plan de Geragos.

Ces développements soulignent comment la situation juridique et politique autour du fils du président a évolué au cours des deux derniers mois - et comment il pourrait être tentant pour Hunter Biden d'éviter un deuxième procès coûteux et embarrassant alors que son père s'apprête à quitter la Maison Blanche.

L'argent est également devenu un facteur. Son principal bienfaiteur, l'avocat de Hollywood Kevin Morris, a épuisé les fonds qu'il peut consacrer à la défense de Biden, selon l'une des sources ayant parlé à CNN. Au cours de la dernière année et demie, l'équipe juridique de Biden a intenté plusieurs poursuites contre ses détracteurs, mais la majeure partie de ses factures provient de ses procès criminels.

Le procès de Delaware a duré sept jours, mais un procès fiscal devrait durer beaucoup plus longtemps, ce qui signifie des coûts beaucoup plus élevés pour le défendeur.

La défense de Delaware de Biden, ainsi que les approches agressives dans les poursuites et sur Capitol Hill, avaient été dirigées par Abbe Lowell, un associé principal du grand cabinet de défense d'entreprise Winston & Strawn.

Le cabinet a eu plusieurs avocats travaillant sur les procès et les appels planifiés, mais avait été étiré cet été par son autre travail alors que l'activité judiciaire de Biden sur la côte ouest continuait. Le taux typique de Lowell, qui est basé à Washington, DC, est fixé à plus de 1 700 dollars de l'heure, selon une source familière avec le cabinet, bien que l'on ignore s'il s'agit de ce que Biden est facturé.

Les responsables de la Maison Blanche ont précédemment rejeté l'idée de lancer des appels de fonds pour les factures juridiques dans les cercles politiques du président, ont déclaré des sources familières avec l'affaire à CNN au printemps dernier.

Un accord précédent entre Hunter Biden et le procureur spécial David Weiss pour éviter les procès et potentiellement la prison il y a un an s'est effondré de manière spectaculaire.

Mais dans les jours suivant la condamnation de Biden dans le Delaware en début de juin, lorsque le jury a trouvé qu'il avait illégalement possédé une arme après avoir menti sur des formulaires qui l'auraient fait attester qu'il ne prenait pas de drogues, les discussions sur l'accord de libération conditionnelle ont repris.

Les sources disent que le bureau du procureur spécial a dit à l'équipe de Biden qu'il pourrait toujours plaider coupable des neuf chefs d'accusation fiscales, y compris trois délits, qui lui sont intentés, sans concessions significatives du ministère de la Justice. Mais Biden a toujours cherché à réduire son temps de prison possible, idéalement en obtenant seulement des chefs d'accusation de délit au lieu de cela, une approche que les avocats de la défense cherchent souvent à obtenir lors des discussions sur la libération conditionnelle.

Le bureau du procureur spécial a refusé de commenter.

Les négociations sur la libération conditionnelle se intensifient généralement pour les défendeurs à l'approche de la première journée de procès.

Le procès fiscal fédéral, prévu pour commencer à Los Angeles début prochain mois, revisitera des épisodes similaires de dépendance à la drogue et de liaisons avec des femmes présentées lors du procès des armes plus tôt cette année. Cela comprend des souvenirs de la veuve de son frère, Beau Biden, que le bureau du procureur spécial entend appeler à témoigner, selon les dossiers judiciaires récents.

Lunden Roberts, la mère de l'un des enfants de Hunter Biden dont il a eu une bataille pour la pension alimentaire, a également été assignée à comparaître, selon son avocat.

Les procureurs essayeront de prouver au jury que Biden a échoué à payer 1,4 million de dollars d'impôts fédéraux en cachant à l'IRS ses activités commerciales internationales tout en utilisant son argent pour des hôtels de luxe, des voitures de luxe et des travailleuses du sexe.

Biden a finalement remboursé les impôts, mais une condamnation pour ces chefs d'accusation pourrait augmenter le temps de prison qu'il encourt. Il est prévu qu'il soit condamné pour la condamnation des armes en novembre, quelques jours après l'élection présidentielle, et qu'il encoure une peine de prison et des amendes.

Le calcul de la grâce présidentielle a-t-il changé?

En même temps, son père détient le pouvoir de le gracier ou de commuer sa peine. Après la condamnation de Delaware - alors que le président était toujours en campagne pour un deuxième mandat -, Joe Biden a déclaré qu'il "respecterait la décision du jury" et ne gracierait pas son fils ni ne réduirait sa peine, ce qu'il peut faire en tant que président.

Il n'est pas clair si la pensée du président a changé depuis qu'il a abandonné sa candidature à la réélection le mois dernier.

La Maison Blanche a refusé de commenter pour cet article.

Les avocats de Hunter Biden, Lowell et Geragos, ont de l'expérience dans la défense de grâces présidentielles de haut niveau. Geragos a obtenu une grâce du président Bill Clinton dans les dernières heures de son mandat pour l'un des partenaires commerciaux emprisonnés lors de l'enquête Whitewater.

Mais ces types de démarches menées par les avocats peuvent ne pas être nécessaires dans le cas de Hunter Biden, car toute discussion sur une grâce potentielle se déroulerait probablement entre le père et le fils, avec la décision prise plus près de la fin du mandat de Biden, selon les sources.

CNN's Marshall Cohen a contribué à cet article.

Malgré l'intérêt rapporté pour un accord de plaidoyer, l'avenir de la situation juridique du fils du président Biden reste incertain, alors qu'il se prépare à un procès fiscal potentiellement long et coûteux en Californie. Le résultat de ce procès pourrait potentiellement influencer toute grâce ou réduction de peine que son père, le président Joe Biden, pourrait envisager, compte tenu de son pouvoir de gracier ou de commuer les peines pendant son mandat.

