- Huntebrücke: la ligne ferroviaire pourrait être libre la semaine prochaine

La ligne de chemin de fer de Brême à Nordenham, fermée en raison des dommages causés au pont sur la Hunte, pourrait être rouverte au trafic dès la semaine prochaine. Un remplacement de la section de pont est prévu dès vendredi, a annoncé le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD). "La ligne vers Nordenham devrait être rouverte au trafic dans les premières heures du samedi 24 août", a déclaré le ministre.

Un groupe de travail a convenu d Establir un catalogue de mesures pour améliorer la sécurité sur le pont de la Hunte afin d'éviter un autre incident. Entre autres choses, les marquages de niveau d'eau seront améliorés. Lies a remercié Deutsche Bahn pour l'achèvement rapide des travaux, rendu possible par la coopération étroite avec toutes les parties impliquées.

Évaluation incorrecte de la hauteur de passage

Le 23 juillet, un navire de charge a heurté le pont ferroviaire. La maison de pont du navire-citerne a été presque entirely destroyed, et la structure et la ligne aérienne ont été endommagées. Les premières enquêtes suggèrent que le capitaine du navire a sous-estimé la hauteur de passage, et il est enquête pour avoir mis en danger le trafic ferroviaire et maritime.

Le trafic ferroviaire sur le pont a été suspendu depuis lors. La fermeture a des conséquences économiques significatives pour la région, car les ports de la rive gauche de la Weser dépendent de cette connexion. Les marchandises ne peuvent plus être transportées par rail. Les passagers ferroviaires doivent changer pour des moyens de transport alternatifs.

Nouvelle construction avant 2030

C'était la deuxième fois cette année qu'un navire de charge heurtait le pont et causait des dommages. Dans le premier accident en février, la structure a été endommagée à tel point qu'un pont temporaire a dû être érigé. Dans ce cas également, le capitaine du navire est censé avoir sous-estimé la hauteur de passage.

Le pont temporaire, qui a également été endommagé, a été en service depuis fin avril. Si possible, un nouveau pont pour le pont temporaire sera construit avant l'an 2030.

Compte tenu des récents incidents impliquant des navires de charge et le pont de la Hunte, il y a une insistance croissante sur l'amélioration de la sécurité des transports. À cette fin, le ministre de l'Économie, Olaf Lies, a déclaré que des améliorations dans les marquages de hauteur de passage pour les niveaux d'eau font partie des mesures de sécurité proposées pour le pont.

