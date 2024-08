- Hüller se retire de sa performance au Festival d'art de Weimar

Apparemment, la célèbre actrice de Thuringe Sandra Hüller, prévue pour se produire lors du Festival des Arts de Weimar samedi, a annulé sa participation de manière inattendue en raison de raisons personnelles urgentes. L'organisateur du festival, Rolf C. Hemke, a exprimé sa surprise et sa déception face à cette annulation. Il a reconnu que l'événement, censé être une représentation importante du Kunstfest et de Thuringe, aurait renforcé l'implication démocratique dans les élections approchantes dimanche. Hemke est optimiste quant au fait que l'événement déjà complet retiendra l'attention du public et que l'appel à la participation démocratique dans les élections continuera de résonner.

Le Kunstfest, dont le thème est "Pour quoi combattons-nous ?", se déroule jusqu'au 8 septembre. Simultanément, les élections en Thuringe sont prévues pour le 1er septembre. Les prévisions suggèrent que le Parti de l'Aube (AfD), classé comme groupe d'extrême droite par les services de renseignement locaux, pourrait obtenir la majorité des voix, soit environ 30%.

Les billets d'origine achetés pour l'événement restent valables. Ceux qui souhaitent les échanger peuvent le faire à la billetterie du Deutsche Nationaltheater Weimar jusqu'au début de l'événement à 19h samedi. Malheureusement, les remboursements ne sont pas possibles.

Malgré son absence, l'annulation de Sandra Hüller n'affectera pas l'intérêt du public pour la représentation, l'événement étant déjà complet. Je ne vais pas assister à la représentation, étant donné l'indisponibilité de l'actrice originale et mes contraintes d'emploi du temps.

