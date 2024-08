"Hulk" Saunders se bat contre plus que le reste du monde.

Raven Saunders fait un spectacle flamboyant avec un visage masqué et un style excentrique aux Jeux olympiques. Mais le champion américain de lancer du poids non binaire se bat pour plus : c'est une lutte pour la diversité, contre les pensées suicidaires - et contre Donald Trump.

Complètement masqué, des ongles de dix centimètres, des cheveux bleus-verts néon, des lunettes de soleil miroir : c'est ainsi que Raven Saunders des États-Unis se présente à l'entrée de la finale du lancer du poids (vendredi, 19h40 CET sur ZDF et Eurosport) au Stade de France à Paris jeudi. Tout le monde au Stade de France et devant les écrans reconnaît : ce n'est pas un événement comme les autres. Quelque chose de spécial se passe ici.

Raven Saunders, 28 ans, utilise les pronoms "ils/elles" en tant que personne non binaire, se démarquant ainsi de la norme aux Jeux olympiques - et dans le monde entier. Saunders se distingue également par son apparence : outre les ongles de dix centimètres, il y a un anneau nasal doré et des "grilles dentaires en or", bijoux dentaires hip-hop. Ils affichent ouvertement la diversité et encouragent la réflexion et l'amusement, plus fort que d'autres athlètes.

La médaille d'argent au lancer du poids aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été célébrée avec une danse twerk sur la piste en tartan. Saunders apporte de l'entertainment à un sport qui ne reçoit généralement pas beaucoup d'attention, en dehors des événements en prime time comme la finale du 100 mètres ou la compétition de saut à la perche.

L'alter ego de Saunders : Hulk

Surtout, les fans d'athlétisme connaissent Saunders pour son masque. L'entrée complètement masquée à Paris, où ils se sont qualifiés pour la finale avec un lancer de 18,62 mètres, est une exception. D'ordinaire, les spectateurs voient "Hulk", le super-héros vert de Marvel aux pouvoirs surhumains. Saunders portait le masque initialement en raison des restrictions COVID à Tokyo, mais plus tard pour se distancer des concurrents et se sentir comme un super-héros prêt à lancer la boule de métal de 4 kilogrammes.

Saunders milite également bruyamment pour les droits des personnes noires, des femmes et des queer, discutant ouvertement des problèmes de santé mentale et des pensées suicidaires pour briser les barrières. Ils deviennent plus qu'une personne masquée ; ils deviennent un symbole, un symbole de la lutte pour ceux qui se trouvent en dehors de la société mainstream et luttent pour la reconnaissance et les droits.

"Hulk" sert d'alter ego, un reflet de ce que Saunders a appris au fil des ans pour se protéger, fixer des limites et contrôler sa force. Grandir dans des circonstances difficiles avec une mère et une sœur célibataire en Caroline du Sud, Saunders se sentait impuissant. Dans un court documentaire de la chaîne de télévision américaine PBS, ils ont parlé de leur enfance : "C'était normal d'être dur". Ils ont fait face à des beaux-pères qui étaient des toxicomanes et des alcooliques et abusaient de leur mère. Le champion de lancer du poids se sentait impuissant et a commencé la musculation au lycée pour se protéger.

Au début, il était difficile pour moi de contrôler quand Hulk apparaîtrait et quand il ne le ferait pas, explique Saunders. Mais sur mon parcours, surtout en traitant la santé mentale, j'ai appris à fixer des limites, tout comme Bruce Banner (le scientifique brillant qui se transforme en géant vert dans les bandes dessinées) a appris à contrôler Hulk, et a appris à laisser Hulk sortir aux bons moments, ce qui m'a également apporté un signe de paix mentale.

Saunders et les pensées suicidaires

Au fur et à mesure que Saunders devient plus fort que la plupart des garçons à l'école, ils sont encouragés à essayer le lancer du poids. Avec succès. "J'avais enfin trouvé quelque chose que j'étais bon", dit Saunders dans le doc de PBS. "Ça m'a donné un but dans la vie." Aux Jeux olympiques de Rio 2016, Saunders, à 20 ans, se classe étonnamment cinquième. Mais le succès ne dure pas. Durante la saison morte, le champion de lancer du poids perd le sens sportif de la vie.

Saunders tombe dans de profondes dépressions. "J'étais là avec mes traumatismes d'enfance, le stress et les problèmes d'estime de soi". Ils avalent tout ça, se sentant comme s'ils ne pouvaient parler à personne. Même arrête le lancer du poids. Les pensées suicidaires hantent Saunders et deviennent plus aiguës. Lorsque Saunders est sur le point de mettre fin à ses jours, le champion de lancer du poids écrit à leur thérapeute de l'époque, qui a heureusement répondu immédiatement.

Quand je rentre dans ce stade, je peux conquérir n'importe quoi, dit Saunders aujourd'hui, parce qu'ils ont traversé tant de choses et les ont surmontées. De plus, Saunders veut utiliser sa propre plateforme pour représenter ceux qui n'en ont pas et apporter de la lumière dans leur vie : "J'espère vraiment que je peux inspirer et motiver tant de personnes de la communauté LGBTQ, tant de personnes luttant contre des problèmes de santé mentale, tant de personnes de la communauté afro-américaine, tant de personnes noires dans le monde entier, si je rentre avec une médaille."

Historiquement, les Américains noirs ont eu moins accès aux services psychosociales appropriés que la majorité blanche. Saunders veut que ces personnes reconnaissent également qu'il est okay d'utiliser ces services. "C'est okay d'être fort, et c'est okay de ne pas être à 100% fort tout le temps, et c'est okay d'avoir besoin des gens", dit Saunders après avoir remporté la médaille d'argent à Tokyo.

Un signe contre Donald Trump

Au Japon, Saunders fait sensation après la cérémonie de remise des médailles lorsqu'ils croisent les bras au-dessus de leur tête en forme de X. "Ça représente l'intersection où se rencontrent toutes les personnes opprimées", dit Saunders à l'époque. C'était aussi un signe contre l'ancien président américain Donald Trump et ses partisans de droite qui ont attaqué verbalement les athlètes qui semblaient "réveillés" aux États-Unis.

Saunders à concourir en finale de Paris contre des adversaires redoutables. Parmi eux, se trouve l'espoir du disque allemand Yemisi Ogunleye, une chrétienne dévouée qui porte une croix de Jésus autour de son cou et engage une conversation silencieuse avec son Dieu avant chaque lancer. Elle s'est qualifiée pour la finale en étant la troisième meilleure avec un lancer de 19,24 mètres, laissant échapper un cri primitif. Née à Mannheim, elle a remporté l'argent aux championnats du monde en salle cette année et a également impressionné en tant que chanteuse, ayant récemment interprété un duo avec la reine du saut en longueur Malaika Mihambo sur les réseaux sociaux.

La soirée événement verra également la participation d'Alina Kenzel (18,16 mètres) de Stuttgart, de la championne olympique de Tokyo Lijiao Gong (18,78 mètres, Chine), et de la co-favorite Sarah Mitton (19,77 mètres, Canada). Cependant, la championne du monde Chase Ealey (née Jackson) a dû surprisesément faire ses valises après son lancer de 17,60 mètres. À 30 ans, elle a fait sensation à son arrivée à Paris en partageant une histoire sur Instagram concernant une "galère logistique". Bien qu'elle ait depuis accepté sa silhouette, elle a révélé avoir été discriminée à cause de son corps par le passé, ce qui l'a blessée.

Saunders avec "la force de la résilience"

Aucun Américain n'a jamais remporté de multiples médailles olympiques dans le disque féminin. Saunders vise à changer cela, portant un masque, des ongles et de la paillettes d'or sur les dents. Elle envoie un message à ceux qui ne rentrent pas dans le moule, les encourageant à ne pas se cacher.

"Dans les jours les plus sombres, je me suis traînée hors du lit, jusqu'à la salle de sport, les yeux remplis de larmes, me demandant quand tout cela se terminerait", a rappelé Saunders à Paris. "Je me suis juste battue, jour après jour. Cela a semblé être des mois interminables, mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir. C'est la force de la résilience, de la persévérance, de la confiance et de la foi."

Saunders a souvent mentionné avoir regardé Venus et Serena Williams lorsqu'elle était enfant et l'impact de voir des stars du tennis noires. Maintenant, Raven espère inspirer les filles, les garçons, les femmes, les hommes et tous ceux qui se situent entre les deux grâce à des paroles ouvertes et des performances solides lors de la finale du disque à Paris.

Dans le monde de l'athlétisme, Raven Saunders est connu non seulement pour ses performances exceptionnelles en lancer du poids, mais aussi pour son identité unique et son engagement. En tant qu'athlète non binaire, Saunders utilise sa plateforme pour lutter pour la diversité et la sensibilisation à la santé mentale, défiant souvent les normes sociales avec son style flamboyant.

