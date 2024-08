Huit victimes dans les attaques en Ukraine <unk> La Russie a revendiqué la saisie de trois colonies

Au cœur de Kharkiv, le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko a annoncé que parmi les victimes figure une fille de 14 ans. Tragiquement, elle a perdu la vie lors d'une frappe aérienne sur une aire de jeux, comme l'a précisé le maire Ihor Terechow. Par ailleurs, trois autres vies ont été prises lors d'une attaque contre un immeuble résidentiel. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehubov, a rapporté au moins 59 blessés, dont neuf enfants âgés de 5 à 16 ans.

Le gouverneur Synehubov a également partagé des images sur les réseaux numériques montrant des véhicules endommagés devant ou à proximité de bâtiments résidentiels, d'où s'élevaient de lourds panaches de fumée noire.

Le conseiller présidentiel Mychailo Podoliak a rapporté une attaque délibérée contre un immeuble de grande hauteur au centre de Kharkiv. Cette opération a utilisé une bombe guidée, une arme connue pour sa capacité de destruction immense. Le bureau du procureur ukrainien a déclaré que l'opération a été menée par un avion Su-34 décollant de la région russe de Belgorod, à la frontière.

La cible d'une attaque nocturne à Sumy, selon le bureau du procureur, était une entreprise privée. Une personne a été retrouvée sous les décombres, et un autre décès a été signalé à l'hôpital en raison de ses blessures. Un incendie s'est également déclaré, laissant au moins 13 personnes blessées.

Sumy sert de capitale de la région de Sumy, qui partage des frontières avec Kharkiv au sud et la région russe de Kursk à l'est. En août, l'Ukraine a lancé une campagne militaire dans la région de Kursk dans le but de créer une zone tampon sur le territoire russe pour protéger sa population des attaques. Depuis, Moscou a répliqué par des frappes aériennes. Depuis le 9 août, environ 21 000 personnes ont été évacuées de la région de Sumy en raison des frappes russes.

Entre-temps, le ministère russe de la Défense a rapporté dans son briefing d'intelligence hebdomadaire que les forces russes avaient réussi à prendre le contrôle de trois villages de plus dans l'est de l'Ukraine. Les villages capturés étaient Nowoselivka et Konstantinovka dans la région de Donetsk, et Synkivka dans la région de Kharkiv.

Le village de Nowoselivka se trouve à environ 20 kilomètres au sud-est de Pokrovsk, une ville stratégiquement importante vers laquelle les forces russes avancent depuis des semaines. Le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a déclaré vendredi que la situation autour de Pokrovsk était actuellement la plus difficile pour les forces ukrainiennes. "L'ennemi tente de percer la ligne de défense de nos troupes. Cependant, pour l'instant, ces attaques sont repoussées", a noté Syrsky lors

