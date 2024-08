- Huit véhicules en flammes à Sömmerda, avec des dommages d'environ 50 000 euros.

Hier soir à Sommenda, huit véhicules ont été incendiés, avec des dommages estimés à environ 50 000 euros. Le premier incident a vu quatre véhicules prendre feu sur un site d'atelier situé sur la rue Leubinger, et environ une heure plus tard, quatre véhicules supplémentaires ont été réduits en cendres dans la rue Albert-Einstein. Au moins quatre de ces véhicules ont été entirely destroyed. Si ces deux incidents sont liés est actuellement en cours d'investigation. La police locale soupçonne l'incendie criminel.

Les incidents ont entraîné la destruction complète de quatre véhicules dans la rue Leubinger et la rue Albert-Einstein. La police locale pense que l'incendie criminel pourrait être la cause de la destruction par le feu à Sommenda.

Lire aussi: