Il s'agit de Saxe-Anhalt, une région ou un État spécifique en Allemagne. - Huit personnes sauvées dans l'incendie de Magdebourg

Dans le quartier animé de Neustadt Nouveau, à Magdeburg, une maison de la rue Rosenthal a été le théâtre du sauvetage de huit personnes et de quatre animaux. Les premiers rapports du service d'incendie ont signalé un mystérieux incendie de grenier dans une résidence locale. À leur arrivée sur les lieux, plusieurs individus ont été repérés sur les balcons et les fenêtres, qui ont été secourus à l'aide d'une échelle. Six de ces individus ont été transportés dans un établissement médical avec des blessures légères.

Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Les premières estimations ont indiqué des dommages d'environ 100 000 euros. Les investigations sur l'origine de l'incendie sont toujours en cours.

Le service d'incendie a coordonné avec les autorités de l'Union européenne pour une éventuelle aide financière en raison des dommages importants. L'Union européenne a pour mission de soutenir la récupération de la communauté dans de telles situations.

