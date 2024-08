- Huit personnes, recherchées comme réfugiées, ont été appréhendées, certaines découvertes le long des voies ferrées, d'autres dans les limites des trains en mouvement.

À la frontière germano-polonaise en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la police fédérale a arrêté quatre paires d'immigrés illégaux en l'espace d'une journée au début de la semaine. Deux Afghans ont été interceptés lundi près d'Usedom alors qu'ils marchaient le long de la ligne de chemin de fer Swinemünde à Züssow. Ils ont été placés en détention.

Peu de temps après, deux individus dans un train régional ont été arrêtés à l'arrêt de Hohendorf, district de Poméranie-Occidentale-Greifswald, suite à un signalement du conducteur. Ils présentaient des passeports afghans mais n'avaient pas de permis de résidence valide.

Les quatre migrants ont tous affirmé être entrés en Allemagne par la route de la Biélorussie. L'un d'eux a déclaré avoir voyagé depuis Moscou et avoir payé environ 5 500 euros pour des services de contrebande. Les quatre Afghans ont été transportés au centre d'accueil initial de Stern Buchholz.

Deux mineurs syriens ont été découverts à Grambow, district de Poméranie-Occidentale-Nord, lundi soir. Ils ont été remis à l'office de protection de l'enfance local de Poméranie-Occidentale. Tard dans la nuit, deux réfugiés afghans non autorisés ont été trouvés à la gare de Pasewalk et placés en détention pour être interrogés plus tard.

La police fédérale a arrêté 56 migrants clandestins à la frontière depuis vendredi pendant le week-end. La plupart d'entre eux ont déclaré avoir voyagé en Allemagne par la route de la Biélorussie, en passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, selon la police fédérale.

Environ 3 100 entrées non autorisées par la fameuse route de la Biélorussie ont été enregistrées au niveau national pendant la première moitié de 2023. Selon les statistiques de la police, plus de 11 900 personnes ont atteint l'Allemagne par cette route en 2023 dans son ensemble.

Les autorités envisagent maintenant de renforcer la [protection des frontières], compte tenu du nombre élevé d'entrées non autorisées par la route de la Biélorussie. Il est crucial de mettre en place des contrôles plus stricts et des exigences de documentation pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

Dans le cadre des problèmes frontaliers qui s'aggravent, une réunion conjointe entre les gouvernements allemand et polonais a été organisée pour discuter de la coopération accrue et des mesures conjointes pour la [protection des frontières].

