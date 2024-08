Huit éléments essentiels: Il s'agit du processus de déclaration des impôts.

Manquer des réductions fiscales potentielles peut signifier perdre de l'argent. Voici un résumé pour vous aider à éviter les déductions fiscales oubliées.

Avez-vous déjà soumis votre déclaration de revenus 2023 ? Vous avez jusqu'au 2 septembre pour le faire. Avec peu de temps restant pour rassembler tous les documents nécessaires et saisir les données, éviter les erreurs de dernière minute est crucial. Pour vous aider, nous avons compilé huit déductions commonly overlooked, suggested by the tax application, Taxfix.

1. Aide domestique et services ménagers

Si vous avez embauché de l'aide, comme des nettoyeurs, des chefs ou des soignants, vous pouvez peut-être récupérer une partie des coûts. L'administration fiscale reconnaît 20% de ces dépenses, jusqu'à un maximum annuel de 4 000 euros. Les services de réparateur, y compris les travaux de réparation ou de rénovation, sont également éligibles à une déduction de 20%, jusqu'à un maximum annuel de 1 200 euros. Ces détails doivent être entrés dans l'annexe "Dépenses liées au foyer".

2. Frais médicaux

Si votre assurance maladie ne couvre pas les visites chez le médecin, les médicaments, les lunettes, les soins dentaires, les thérapies prescrites ou la réhabilitation, vous pouvez également réclamer ces dépenses. Cependant, elles doivent dépasser la limite de fardeau raisonnable. Ces détails doivent être entrés dans l'annexe "Charges spéciales".

3. Coûts de transport, covoiturage, indemnité de déplacement

Les employés peuvent déduire leurs frais de déplacement, dès le premier kilomètre, de leurs impôts, quelle que soit la méthode de transport. Cependant, dans le cas du covoiturage, seul le conducteur est éligible à l'indemnité. Ces détails doivent être entrés dans l'annexe "N".

4. Équipement de travail, frais de bureau à domicile, contrat de téléphone mobile

Les coûts liés à l'équipement de travail, tels que les ordinateurs portables, les fournitures de bureau et la littérature spécialisée, peuvent également être déclarés dans l'annexe "N". Les employés qui travaillent à domicile peuvent réclamer un taux journalier forfaitaire de 6 euros pour jusqu'à 210 jours de travail. De plus, 20% des coûts mensuels pour le téléphone, le contrat de mobile et l'internet peuvent être déduits.

5. Dons caritatifs et impôt sur les églises

Celles et ceux qui font des dons à des organisations caritatives ou qui paient l'impôt sur les églises peuvent également réclamer ces dépenses. Ces détails doivent être entrés dans l'annexe "Dépenses spéciales".

6. Coûts d'éducation et de formation continue, littérature professionnelle

L'investissement dans le développement professionnel, tels que les livres spécialisés, les séminaires et la formation continue, peut également être déclaré comme dépenses professionnelles. Ils sont à inclure dans l'annexe "N".

7. Charges spéciales

Des avantages fiscaux peuvent également être obtenus à partir des coûts liés à la prise en charge des proches, des frais funéraires ou des coûts liés à un handicap. Si ces coûts sont justifiés médicalement et payés

