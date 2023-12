Huit des nouveaux hôtels les plus branchés du Viêt Nam

Maintenant que le pays a assoupli les règles d'arrivée pour les voyageurs internationaux, les visiteurs commencent à revenir.

L'industrie hôtelière commence elle aussi à revenir.

Bien que le Covid ait suspendu la construction ou l'ouverture de nombreux hôtels, il existe aujourd'hui un large éventail d'établissements nouveaux ou récemment rouverts parmi lesquels il est possible de choisir.

De la capitale historique et atmosphérique de Hanoi, au nord, aux plages tropicales ensoleillées de Phú Quốc, au sud, voici huit établissements où vous pourrez vous reposer, à des prix et dans des styles différents.

Regent Phú Quốc

Île située au large du sud-ouest du Viêt Nam, Phú Quốc est en grande partie une réserve mondiale de biosphère désignée par l'UNESCO - et abrite également le premier complexe hôtelier en Asie du Sud-Est de la marque de luxe Regent Hotels & Resorts.

Le Regent Phú Quốc se trouve sur Long Beach et propose 176 suites et 126 villas dans un cadre tropical paisible, avec vue sur l'océan et les lagons du complexe. La taille des suites varie d'une chambre à coucher à sept chambres à coucher, ce qui signifie que tout le monde, des couples aux familles nombreuses et aux amis, peut se détendre avec style.

Sur le plan culinaire, vous aurez le choix entre six restaurants et bars, dont le Rice Market, qui célèbre la cuisine locale du sud du Viêt Nam, l'Oku, qui associe le Japon et la France dans un hommage au bœuf wagyu, ou le Fu Bar, au nom insolent, qui propose des cocktails à base de gin sur la terrasse de la piscine.

À partir de 365 $ par nuit, phuquoc.regenthotels.com

Wink Hotel Saigon Centre

Ouvert en 2021, le Wink Hotel Saigon s'adresse aux jeunes Vietnamiens pour qui l'authenticité est primordiale.

L'offre d'un luxe abordable signifie que si les chambres de l'hôtel sont certes "peu encombrantes", aucune dépense n'a été épargnée à l'intérieur.

Conçues par une agence parisienne, elles sont dotées de matelas de luxe, de linge fin et d'une douche à jets puissants.

Wink rend hommage à la célèbre culture vietnamienne de la cuisine de rue en proposant des "Wink Carts" pour des petits-déjeuners et des déjeuners faciles, tandis que les clients se voient garantir un séjour de 24 heures quelle que soit l'heure d'arrivée, un petit-déjeuner à la carte illimité et des laissez-passer gratuits pour un espace de co-working.

À partir de 70 $ par nuit, wink-hotels.com/vn/hotel/wink-hotel-saigon-centre.

Maia Resort Quy Nhơn

La station balnéaire de Quy Nhơn, au sud du Vietnam, est peut-être peu connue des voyageurs internationaux, mais cela devrait changer avec l'ouverture d'établissements comme le Maia Resort, une destination qui souhaite tout particulièrement attirer les gourmands.

Cette propriété de 94 villas est située sur une magnifique plage de sable large et longue, où les bateaux de pêche locaux colorés s'agitent dans la baie de Phuong Mai. Ils ramènent des prises que les chefs du restaurant Vi de l'hôtel transforment en d'excellentes interprétations de plats locaux, ainsi qu'en des plats réconfortants et familiers.

Le bien-être est également à l'honneur dans l'élégant spa Vela, éclairé par le soleil et doté de sa propre piscine. Les clients peuvent opter pour des forfaits comprenant des soins au lieu du petit-déjeuner ou du déjeuner.

À partir de 185 dollars, demi-pension ou un soin spa par adulte et par chambre compris, quynhon.maiaresorts.com

Villas Anantara Quy Nhơn

L'intimité est au premier plan à l'Anantara Quy Nhơn Villas, car le complexe ne propose que 26 villas élégantes d'une ou deux chambres, réparties sur sept hectares de jardins tropicaux. Elles donnent toutes sur la plage de sable blanc et les vagues émeraude.

Le restaurant Sea.Fire.Salt est l'emblème de l'établissement. Le chef Wayan y supervise des menus mettant à l'honneur les fruits de mer cuits à la flamme nue, tandis qu'un bar en bord de mer prépare des cocktails devant vous et qu'une "épicerie fine en chambre" vous permet de vous restaurer à tout moment.

La paisible province environnante de Bình Định inspire une impressionnante sélection d'expériences culturelles, des anciennes pagodes aux remarquables tours de Champa qui parsèment le paysage et datent du XIIe siècle. Un atelier de tissage de chapeaux est même proposé, permettant aux visiteurs de voir comment les chapeaux coniques Non La sont fabriqués à la main.

Capella Hanoi

La capitale vietnamienne, à la fois séduisante et historique, abrite le Capella Hanoi, un hôtel de charme de 47 chambres conçu par l'architecte américain Bill Bensley pour célébrer le monde de l'opéra.

En effet, la propriété est adjacente au magnifique opéra de Hanoi datant du début du XXe siècle, ce qui signifie que Bensley a conçu les suites flamboyantes pour refléter et révéler des histoires d'artistes, de chanteurs et de compositeurs. Ce faisant, plus d'un millier d'objets d'art et de souvenirs d'opéra ornent désormais le bâtiment situé dans le prestigieux quartier de Hoàn Kiếm.

Même les restaurants de l'hôtel suivent le thème, avec le restaurant Backstage et le salon Diva's Lounge, dont la vaisselle, les décors et les costumes sont très glamour.

Les "Capella Culturists" servent de guides aux clients pour leur permettre de profiter au maximum de l'hôtel et de la ville, en leur proposant notamment des expériences immersives sur des sites tels que le temple de la butte de jade et le quartier français.

À partir de 300 $, capellahotels.com/fr/capella-hanoi

Azerai Ke Ga Bay

Situé à 180 km à l'est de Ho Chi Minh Ville, le complexe hôtelier Azerai Ke Ga Bay est une destination populaire pour les escapades d'un week-end. Cette propriété isolée en bord de mer jouit d'une situation enviable sur une plage de sable blanc qui s'étend sur cinq kilomètres, surplombant l'île de Ke Ga et son phare datant de l'époque coloniale française.

Les 46 suites minimalistes et les suites avec piscine privée donnent sur des jardins tropicaux ou sur l'océan. Si vous pouvez vous en éloigner, le spa Azerai, situé sur l'océan, propose 10 salles de soins privées, de l'hydrothérapie, un studio de beauté, une salle de sport et bien d'autres choses encore, ainsi que quatre piscines pour faire quelques longueurs.

Une fois que vous aurez fait de l'exercice, trois options de restauration vous permettront de vous laisser tenter par la cuisine locale et internationale, avec un accent particulier sur les fruits de mer.

À partir de 266 $, azerai.com/resorts/azerai-ke-ga-bay

Alma Resort Cam Ranh

Cam Ranh est une autre ville émergente de la côte centrale du Viêt Nam qui devient rapidement un centre populaire pour les voyageurs nationaux et internationaux. Le vaste complexe hôtelier Alma s'étend sur 30 hectares et offre un large éventail de services aux hôtes séjournant dans ses 580 suites et pavillons, qui font tous face à Long Beach.

Pas moins de douze piscines, un cinéma de 70 places, un musée des sciences, des salles de karaoké et un parc aquatique sont autant de moyens de passer ses vacances.

En ce qui concerne la restauration, 14 établissements vont du japonais à l'italien, en passant par un restaurant de nouilles et un spécialiste du poulet frit. Mais chaque logement est également équipé d'une cuisine, au cas où vous souhaiteriez préparer votre propre repas avec les produits du supermarché sur place.

À partir de 181 $ net par nuit, alma-resort.com

Radisson Hotel Danang

Da Nang est la cinquième plus grande ville du Vietnam et se trouve sur la côte centrale, d'où elle est un point de départ populaire pour un certain nombre de sites vietnamiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris la charmante vieille ville marchande de Hoi An, au sud de la ville.

La route qui y mène est parsemée d'hôtels, dont le Radisson Hotel Danang, situé sur la plage de My Khe, qui compte 182 chambres et suites offrant une vue sur la ville, la péninsule et la mer.

Au 21e étage, un bar en terrasse jouxte une piscine à débordement spectaculaire pour des moments Instagram au coucher du soleil, tandis qu'un télescope permet aux amateurs d'étoiles de scruter le ciel. Une salle de bal de 300 personnes peut également accueillir des mariages, des réunions et des événements.

À partir de 60 $, radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-da-nang.

Source: edition.cnn.com