- Hubig veut plus d'officiers de langue dans les Kitas

La ministre de l'Éducation de Rhénanie-Palatinat, Stefanie Hubig, milite pour le recrutement de davantage de coordinateurs linguistiques dans les jardins d'enfants. Actuellement, environ la moitié des quelque 2 700 établissements disposent de ces spécialistes, le reste devant suivre progressivement, a-t-elle déclaré lors d'une visite dans un jardin d'enfants à Mayence.

Les coordinateurs linguistiques sont des éducateurs spécialement formés à l'utilisation de la langue intégrée dans la vie quotidienne et prodiguent des impulsions sur ce sujet à toute l'équipe du jardin d'enfants. En outre, il existe une consultation d'expert de la part des prestataires de jardins d'enfants. Ces "super-professionnels" conseillent les coordinateurs linguistiques ainsi que toute l'équipe et apportent régulièrement de nouvelles impulsions.

"Chanter des chansons ensemble ou écouter et raconter des histoires, peindre et bricoler en exprimant ses pensées et ses sentiments, discuter des événements pendant le déjeuner": c'est ainsi que les enfants apprennent la langue de manière ludique et vivante, a déclaré Hubig. Cette promotion de la langue intégrée dans la vie quotidienne repose sur un concept scientifique et favorise également l'égalité des chances et la justice éducative.

Stefanie Hubig a souligné que le recrutement de davantage de coordinateurs linguistiques dans les jardins d'enfants contribuait à la justice éducative. Avec l'ajout de ces spécialistes, les enfants bénéficieront d'opportunités d'apprentissage linguistique accrues de manière ludique et agréable.

Lire aussi: