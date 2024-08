- Hubertus Heil plaide pour le maintien de l'avantage concurrentiel de Babelsberg.

Le ministre allemand du Travail, Hubertus Heil, soutient le studio de cinéma de Babelsberg en proposant des incitations fiscales pour la promotion du cinéma en Allemagne. Il a déclaré : "Nous devons rester compétitifs avec d'autres lieux, en Europe et dans le monde, avec les studios de Babelsberg." During a visit with Brandenburg's Minister of Culture Manja Schüle (SPD), Heil referred to Babelsberg as "a significant chunk of German history, but also the future."

Depuis 1912, des films tels que "Metropolis" de Fritz Lang, "The Blue Angel" avec Marlene Dietrich, "The Murderers Are Among Us" avec Hildegard Knef, et plus récemment, "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino et le quatrième opus de "Matrix Resurrections" avec Keanu Reeves ont été produits à Babelsberg.

Heil a déclaré : "Babelsberg est le navire amiral de toute la République, l'industrie cinématographique allemande." C'est une bénédiction économique pour la région et important à l'échelle nationale.

Il a décrit le modèle proposé du gouvernement fédéral avec des incitations fiscales, similaire à d'autres pays, comme "potentiellement un plus grand attrait pour les investissements" par rapport à la promotion actuelle du cinéma. Les fonds ne sont pas distribués mais investis judicieusement, car la création de valeur économique allemande est cruciale pour les emplois et l'emplacement, au-delà de sa signification culturelle.

Selon les plans du gouvernement fédéral, les cinéastes pourront déduire jusqu'à 30 % de leurs coûts de production de leurs impôts à l'avenir. De plus, au moins 20 % des revenus seront reversés dans des productions locales grâce à un engagement d'investissement.

Eike Wolf, responsable des opérations du studio à Babelsberg, a mentionné qu'avec quelques grandes productions, jusqu'à 4 000 emplois pourraient être créés. Après un grand projet avec le réalisateur Wes Anderson, il y a eu une période creuse avec quelques petites productions pendant la deuxième moitié de l'année.

Wolf a affirmé : "Un système avec des incitations fiscales pourrait rendre Babelsberg compétitif à nouveau, surtout en Europe." Depuis les plans du gouvernement fédéral, il y a eu un intérêt accru de Hollywood.

