- Huber attribue l'atmosphère négative en Allemagne aux actions du Parti vert.

Martin Huber, Secrétaire général de la CSU, considère les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe comme une punition pour la politique des partis de la coalition du feu de Berlin. Il est absurde pour les Verts de mettre leur piètre performance sur la campagne de l'Union contre eux, a déclaré Huber sur "Berlin Round" de ZDF.

"Les Verts sont eux-mêmes responsables de la mécontentement du public envers leur politique décevante", a déclaré Huber. Il a critiqué les Verts pour leurs politiques excessives de protection du climat. Robert Habeck, en tant que ministre fédéral des Finances, est un choix désastreux et un coup pour le secteur industriel, selon Huber. "Ce soir est une défaite cuisante pour la coalition du feu", a-t-il ajouté. Ils gouvernent contre les réalités vécues des gens.

Holetschek: La CDU devrait être les nouveaux présidents du gouvernement dans les deux États

Klaus Holetschek, chef de groupe de la CSU au Parlement régional de Bavière, a considéré le résultat de la CDU en Saxe comme "un bon résultat dans des conditions défavorables". "Kretschmer incarne la stabilité, et j'ai senti la reconnaissance des gens envers lui lors des événements de campagne en Saxe", a déclaré Holetschek.

En Thuringe, Mario Voigt a fait face à un "défi dominant des médias de l'AfD", selon le politique de la CSU. "Avec une avance de plus de 10% sur le parti du président sortant, il doit diriger le prochain gouvernement en Thuringe", a déclaré Holetschek. Cependant, il a reconnu que former un gouvernement dans les deux États serait "extraordinairement difficile". "Il est clair que l'Union doit devenir les nouveaux présidents du gouvernement en Saxe et en Thuringe", a-t-il conclu.

