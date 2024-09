Huawei, originaire de Chine, est sur le point de dévoiler son homologue de l'iPhone 16 attendu d'Apple.

Le géant technologique de Shenzhen, au centre d'un conflit croissant entre Washington et Beijing, connaît actuellement un remarquable retour en force, ayant lancé des modèles réussis comme le Mate 60 Pro et le Mate X5. En août, l'entreprise a rapporté des augmentations impressionnantes à la fois du chiffre d'affaires et du bénéfice, un exploit accompli malgré les sanctions américaines.

Les ventes anticipées du Mate XT, un smartphone à triple pli qui a commencé les précommandes samedi, pourraient servir de preuve supplémentaire du comeback durable de la société.

Richard Yu, responsable du segment des affaires grand public, a teasé de nouveaux produits potentiels sur les réseaux sociaux chinois lundi, en hintant à un événement de lancement à 2h30 heure de Beijing le lendemain, tout en partageant une image partielle du dispositif à triple pli.

Auparavant, il avait décrit le produit comme une invention révolutionnaire, quelque chose que d'autres entreprises n'avaient fait que rêver mais n'avaient pas réussi à réaliser. Après cinq ans d'investissement et de dévouement, il a affirmé qu'ils transformaient la science-fiction en réalité.

La présentation du produit aura lieu seulement quelques heures après l'annonce d'Apple de divers nouveaux produits, y compris l'iPhone 16, son premier appareil conçu spécifiquement pour l'intelligence artificielle (IA) générative.

Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys, une société d'analyse de marché, a souligné que le rétablissement rapide de Huawei menaçait directement les performances d'Apple en Chine, son deuxième plus grand marché, contribuant à plus de 20 % de ses expéditions mondiales.

Les fabricants de smartphones chinois ont occupé les cinq premières places du marché domestique pour la première fois-ever lors du trimestre précédent, poussant Apple à la sixième place, a-t-elle noté.

Liu a observé que la proximité des lancements de produits de Huawei et d'Apple signalait le début d'une vague de concurrence intense sur le marché chinois haut de gamme. Les domaines de concurrence principaux incluront les produits haut de gamme, les capacités logicielles et le déploiement de l'IA.

Apple a annoncé que l'IA générative permettrait aux utilisateurs de l'iPhone 16 de créer du texte et des images à l'aide de prompts en langage naturel, mais il est incertain si le Mate XT inclut des fonctionnalités IA.

Grand écran, haut coût ?

Selon les analystes, le nouveau téléphone est censé avoir une structure à double pli et une taille d'écran supérieure à 10 pouces.

Jene Park, analyste principal de la pratique des smartphones pliables chez Counterpoint Research, a suggéré que cette dernière itération pourrait entraîner des changements significatifs dans la taille de l'écran des smartphones pliables de type livre, qui se situent actuellement entre 7 et 8 pouces.

Les analystes estiment que le succès du lancement dépendra en partie du prix du téléphone, qui n'a pas encore été révélé. Liu estime qu'il sera coûteux en raison des coûts de fabrication élevés et de la position premium.

Les ventes de smartphones haut de gamme de Huawei ont augmenté de 72 % lors du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, selon Yu en juin, mettant en évidence l'envie de l'entreprise de revenir en tête malgré les limitations lourdes des États-Unis.

Les critiques ont depuis longtemps soutenu que Huawei représentait un risque pour la sécurité nationale, suggérant que les autorités chinoises pourraient utiliser l'équipement de la société pour l'espionnage. Cependant, Huawei a constamment nié ces allégations. Malgré cela, certains alliés américains, comme le Royaume-Uni, ont limité le rôle de Huawei dans le développement des réseaux 5G.

L'embargo américain a empêché des entreprises comme Google de fournir à Huawei leurs systèmes d'exploitation Android, freinant considérablement les ambitions de smartphones de l'entreprise chinoise. Les analystes ont même prédit que les téléphones Huawei deviendraient obsolètes.

Cependant, Huawei remonte maintenant la pente, s'aventurant dans de nouveaux secteurs. En 2023, elle a lancé une berline électrique pour rivaliser avec la Model S de Tesla. De plus, l'entreprise a des plans ambitieux en IA.

Nvidia a nommé Huawei comme un concurrent principal dans plusieurs domaines, tels que la production de processeurs pour les systèmes IA, plus tôt cette année.

Le succès du prochain smartphone à triple pli de Huawei, le Mate XT, pourrait renforcer encore plus sa position dans le monde de la tech, potentiellement défiant d'autres concurrents sur le marché.

Malgré le coût élevé associé à la fabrication du Mate XT et à sa position premium, les analystes prévoient de bonnes ventes en raison de son design innovant et de son grand écran.

