Huawei attaque Nvidia avec une nouvelle puce d'IA.

Le géant chinois de la technologie, Huawei, serait sur le point de lancer des processeurs pilotés par l'IA, dans le but de concurrencer la domination de Nvidia sur le marché chinois. Plusieurs entreprises sont déjà prêtes à payer des milliards pour ces nouveaux puces.

Huawei s'apprête à concurrencer le leader mondial Nvidia avec une nouvelle génération de processeurs spécialisés, selon un article de journal. Après des tests réalisés par des entreprises internet et de télécommunications, la puce "Ascend 910C" de Huawei serait sur le point d'être lancée sur le marché, selon le Wall Street Journal. Techniquement à la hauteur de la puce H100 de Nvidia conçue pour le marché chinois, elle devrait être disponible en octobre. Huawei n'a pour l'instant pas souhaité commenter.

Pour freiner la montée en puissance technologique et militaire de la Chine, les États-Unis ont de plus en plus restreint les exportations de haute technologie vers le pays. Les entreprises chinoises ont donc intensifié leurs recherches pour développer leurs propres processeurs.

Les puces AI de Huawei sont considérées comme les plus puissantes disponibles en Chine qui ne proviennent pas de Nvidia. Pour défendre sa part de marché, Nvidia a introduit plusieurs versions allégées de ses puces sur le marché chinois ces derniers mois.

Le rapport indique que Bytedance (la maison mère de TikTok), le moteur de recherche Baidu et le géant des télécommunications China Mobile s'intéressent à la "Ascend 910C" de Huawei. Les premières commandes pourraient concerner plus de 70 000 processeurs, pour une valeur totale d'environ deux milliards de dollars. À ce prix, les puces seraient au niveau de celles de Nvidia, qui peuvent également coûter plusieurs milliers de dollars chacune.

