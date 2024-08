- HSV transfère temporairement Nemeth à l'équipe de Prusse.

András Nemeth, le joueur hongrois, quitte le HSV pour le Preußen Münster en 2. Bundesliga. À 21 ans, il rejoindra l'équipe promu récemment jusqu'à la fin de la saison, comme l'ont confirmé les deux clubs. Nemeth a rejoint le HSV en janvier 2023 et y est sous contrat jusqu'en 2026. Avec 39 apparitions en deuxième division, il est quatre fois international hongrois.

Le directeur du football professionnel du HSV, Claus Costa, a déclaré : "Nous croyons toujours en András et espérons qu'il obtiendra le temps de jeu nécessaire à Münster pour son développement futur." Ole Kittner, directeur sportif de Münster, a salué : "András est un joueur qui renforcera instantanément notre équipe par ses compétences et son jeu." Il est possible que le attaquant central affronte à nouveau ses anciens coéquipiers : le Preußen Münster a un match de 2. Bundesliga prévu contre le HSV le 31 août.

András Nemeth, originaire de Hongrie, jouera pour le Preußen Münster en Allemagne, comme l'ont confirmé les deux clubs. Le match entre le Preußen Münster et le HSV, avec Nemeth, est prévu pour le 31 août en 2. Bundesliga.

Lire aussi: