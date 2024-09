- HSV prolonge son accord avec Fabio Balde

Hamburger SV continue de renforcer son effectif pour l'avenir en prolongeant le contrat avec le jeune talent local Fabio Balde. Ce club de football de deuxième division a gardé l'ailier gauche de 19 ans dans ses rangs depuis 2020, et il a fait ses débuts professionnels cette saison. Les détails sur la durée du contrat n'ont pas été communiqués, mais les sources internes laissent entendre qu'il pourrait s'étendre jusqu'en 2029.

Stefan Kuntz, le directeur sportif, a déclaré : "L'un des principaux objectifs de HSV est de développer les talents locaux et de les intégrer dans l'équipe professionnelle. Les progrès de Fabio ces derniers mois ont été impressionnants, et il s'est taillé une place dans l'équipe première grâce à ses bonnes performances en entraînement et en match avec notre équipe U21."

Balde a fait ses débuts en tant que titulaire dans le premier XI lors de la récente victoire 4-1 contre Preußen Münster. "Il est crucial pour moi de continuer à travailler dur et de rendre progressivement la confiance qui m'est accordée. Le fait de pouvoir le faire dans mon club de la ville natale à long terme me remplit de fierté", a déclaré le joueur offensif.

Les jeunes joueurs de Hamburger SV sont choyés et encouragés, comme en témoigne le long séjour et la rapide progression de Fabio Balde au sein du club. Sous la direction de Stefan Kuntz, ces jeunes talents ont la possibilité de s'intégrer dans l'équipe professionnelle.

