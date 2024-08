Hrubesch est récompensé par le Drama et le Bronze.

Horst Hrubesch Prend sa Retraite avec le Bronze Olympique. Les Footballeuses Se Séparent d'une Décennie de Succès

Horst Hrubesch, âgé de 73 ans, a pris sa retraite de sa carrière d'entraîneur, laissant derrière lui un héritage de succès. Il est une figure paternelle, un mentor strict, et pas du genre à prendre les choses à la légère. En regardant les Jeux olympiques à la télévision, il a été captivé par la pétanque, un sport national français similaire à la boule. Ironie du sort, c'est un sport qui semble convenir à son âge, prenant les choses calmement et facilement. Mais ce qui l'a vraiment impressionné, c'est un homme et une femme âgés de 60 ou 70 ans gagnant le jeu.

Avec l'équipe nationale allemande, c'est l'inverse. Il est l'aîné, travaillant avec les "filles" qui pourraient être ses petites-filles. En décembre, il les a remerciées en disant : "Les filles emmènent le vieil homme, et ça fonctionne bien. Je ne vois pas ça comme quelque chose de normal. Je ne peux que remercier les filles." Elles aussi veulent le remercier, avec Klara Bühl prévoyant de dédier sa médaille de bronze à lui alors que leur temps ensemble prend fin.

"Il Reçoit un Cadeau d'Adieu"

La dernière journée de travail de Hrubesch est loin d'être calme. Il ne veut pas savoir à l'avance pour le match historique de la finale, en disant : "Il y a des gens qui vont travailler le dernier jour et puis prennent leur retraite. C'est la même chose pour moi." Mais sa journée de travail est loin d'être normale. Pendant le match pour la médaille de bronze contre les championnes du monde espagnoles, il est constamment entendu depuis le banc, donnant des instructions, encourageant et calmant son équipe.

Il regarde Giulia Gwinn marquer calmement le penalty victorieux, mettant l'Allemagne en tête 1:0. "Dernière minute", crie-t-il alors que la septième minute de temps additionnel commence. Mais il ne sait pas encore qu'il y a du temps additionnel, des secondes tendues avec un potentiel d'attaque cardiaque. L'Espagne se voit attribuer un penalty, lui donnant une chance d'aller en temps additionnel.

Mais Hrubesch a fait d'Ann-Katrin Berger la gardienne numéro un du tournoi. La trentenaire a déjà prouvé être une héroïne à sauver des penalties lors des quarts de finale contre le Canada. Elle le fait à nouveau cette fois-ci, sauvant le tir d'Alexia Putellas. Lorsque le coup de sifflet final retentit, ses coéquipières se précipitent vers lui, et il doit prendre un moment pour reprendre son souffle, mains sur les genoux, avant d'embrasser la remplaçante Laura Freigang.

"We are thrilled for the coach. It's the perfect send-off. He's getting a farewell gift," says goal scorer Gwinn. "But the biggest gift we've given ourselves." Thanks to Hrubesch's help, who enjoys his well-deserved retirement. "I have a smile on my face. The medal I promised the girls, we've got it," says penalty hero Berger.

Il est formidable avec ses filles. Il a repris l'équipe après le désastre de la Coupe du monde et le départ de Martina Voss-Tecklenburg en tant qu'entraîneur principal. Il avait déjà fait cela en 2018 lorsque la tenure de Steffi Jones ne se passait pas bien. Hrubesch a réintroduit les bases dans les footballeuses, comme Buhl l'a dit : "Il rayonne une confiance profonde, la reflète vers nous, et cela nous fait du bien. Il nous montre ce que nous sommes capables de faire, le dit clairement, et nous sommes très heureux du chemin." Ce chemin s'est terminé par la victoire à la médaille de bronze olympique. Christian Wueck prendra la relève en tant qu'entraîneur principal.

Quant à Hrubesch, a-t-il enfin du temps pour la pétanque ? Pas tout à fait, le Hamburger SV l'attend. Hrubesch retournera à son travail, qu'il avait seulement mis en suspens pour les femmes du DFB. Il sera à nouveau le coordinateur de la jeunesse au club, voulant se concentrer plus sur les filles, avec son contrat courant jusqu'en 2025. De plus, il y a apparemment encore un projet de livre qui l'attend : "Voler - Autour du monde". Étant donné qu'il a déjà publié "Dorschangling depuis le bateau et sur les côtes", il est peu probable qu'il s'agisse d'avions, mais plutôt des plus belles eaux mondiales pour la pêche à la mouche. L'homme qui avait autrefois aussi une ferme d'élevage de chevaux dans la lande de Luneburg est multifacette.

Peut-être à la déception de sa femme Angelika, à qui il avait promis il y a longtemps de quitter le football et de passer plus de temps ensemble et voyager. Après la médaille de bronze, il dit : "Je dois d'abord rendre ma femme heureuse et prendre quelques jours de congé avec elle." Mais elle ne le connaît probablement pas sans le ballon. Horst "Hotte" Hrubesch est une légende. En tant que footballeur, entraîneur et fonctionnaire. Il est l'avant-centre, le "monstre de la tête", l'un des plus grands dans le football allemand. Le nom de Hrubesch sera à jamais lié au Championnat d'Europe de 1980. Il a fait ses débuts dans l'équipe nationale seulement quatre mois plus tôt, n'ayant été nommé pour le tournoi que parce que Klaus Fischer était blessé. Et puis il a marqué les deux buts en finale contre la Belgique - son premier dans le maillot du DFB. Cela a été suivi du titre de vice-champion du monde en 1982, et il a joué un total de 21 matchs pour l'association, qu'il a ensuite façonnée pendant de nombreuses années.

Au Hamburger SV, où Günter Netzer l'a fait venir en 1978, il a joué pendant cinq ans. Il est devenu champion d'Allemagne à trois reprises et a également remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1983, ainsi que le titre de meilleur buteur de la Bundesliga en 1982. Il a mis fin à sa carrière en tant que joueur-entraîneur, préparant le terrain. Mais chez la DFB, les choses ont mal tourné pour Hrubesch - en tant que co-entraîneur en 2000, pendant les années sombres du sport. Aux côtés de l'entraîneur principal Erich Ribbeck, il a connu la catastrophe de l'Euro 2000. Il était sur le banc et pleurait lorsque l'équipe allemande perdait 0:3 contre le Portugal et était éliminée du tournoi sans victoire et avec seulement un point.

Hrubesch est ensuite allé chez les jeunes, où il pouvait prendre les joueurs sous son aile et leur apprendre plus que le football. Avec succès : il est devenu champion d'Europe U19 en 2008 et champion d'Europe U21 l'année suivante, avec six joueurs de son équipe devenant ensuite champions du monde. L'un d'eux était Manuel Neuer : "Horst Hrubesch était comme un ami. Il nous grondait et nous remontait immédiatement. Je n'ai jamais connu ça avant."

Pendant 16 ans, il a été responsable du développement des jeunes à la DFB, un rôle qui a culminé une fois auparavant avec la participation olympique. C'était en 2016, avec l'équipe masculine. Ils ont perdu la finale, terminant avec l'argent - et les déclarations des joueurs ont résonné avec celles des femmes maintenant. Nils Petersen a dit : "Nous aurions aimé le gagner pour lui." Julian Brandt a commenté : "L'entraîneur est un type génial. Il a des qualités qu'on ne trouve pas souvent, il faut le dire."

"Je dis un mot : Merci."

Hrubesch est un entraîneur populaire. Nonchalant, parfois bruyant, parfois doux. Toujours clair et direct, il n'a pas de temps pour les simagrées ou la vanité. C'est pourquoi il s'intègre si bien avec l'équipe féminine de la DFB. Leur vie diffère de celle de nombreux collègues masculins pour des raisons financières, ce qui les rend plus terre-à-terre. "Ses filles", comme on les appelle.

C'est donc merveilleux qu'ils puissent prolonger leur temps ensemble avec une médaille. Hrubesch et ses joueurs peuvent la récupérer lors de la cérémonie de remise des prix suivante du match de la finale entre le Brésil et les États-Unis ce samedi à Paris. Lorsqu'il a quitté le HSV, il l'a fait célèbre

