HP continue de réclamer un remboursement financier pour la mort du magnat Lynch.

À la suite du décès tragique de Mike Lynch lors du chavirement de son luxueux yacht, "Bayesian," au large de la Sicile, Hewlett Packard Enterprise (HPE) persiste dans sa réclamation de milliards de dollars contre l'entrepreneur britannique de la tech. La société a affirmé sa détermination à mettre fin à l'affaire, selon un communiqué de l'entreprise. La veuve de Lynch, Angela Bacares, qui a miraculeusement survécu à la catastrophe, pourrait être tenue responsable, selon les médias londoniens.

HPE s'appuie sur sa victoire en 2022 devant un tribunal civil britannique contre Lynch et son ancien directeur financier. La société réclame 4 milliards de dollars (3,62 milliards d'euros) de dommages-intérêts. Un verdict est imminent, bien que le juge ait laissé entendre que les dommages-intérêts pourraient être considérablement réduits.

À 59 ans, Lynch était autrefois considéré comme le Bill Gates britannique, ayant remporté un succès remarquable en justice en juillet 2022. Le procès concernait la vente de l'entreprise Autonomy de Lynch à Hewlett Packard pour 11 milliards de dollars en 2011. HP avait présenté l'acquisition du logiciel d'entreprise comme un grand succès - même si l'entreprise a finalement tourné au désastre. Un an plus tard, HP a accusé Lynch et d'autres responsables d'Autonomy d'avoir gonflé les revenus de l'entreprise avant l'acquisition. HP a ensuite subi des milliards de dollars de pertes et a licencié Lynch, qui a maintenu son innocence.

Décès tragique de la fille cadette sur un yacht de luxe

Les différends juridiques avec HP ont continué pendant des années, aboutissant à l'extradition de Lynch aux États-Unis pour faire face à des accusations de fraude comptable. Toutefois, en juin 2022, Lynch a été acquitté par un jury. Cependant, les problèmes juridiques de Lynch étaient loin d'être résolus. Avec son procès civil contre Lynch, HP est sortie vainqueur. Le montant de l'indemnisation financière reste incertain.

Lynch a trouvé la mort de manière prématurée lorsque son yacht luxueux "Bayesian" a chaviré le 19 août. Sa fille de 18 ans et cinq autres personnes ont également péri. Les passagers célébraient l'acquittement de Lynch dans un procès américain concernant la prise de contrôle d'Autonomy, qui était gérée indépendamment du procès britannique.

