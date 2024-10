Howard Schultz aurait violé les règlements du travail en conseillant un employé: "Si vous êtes mécontent de Starbucks, vous êtes le bienvenu pour chercher un emploi ailleurs".

Le NLRB a déclaré mercredi que la déclaration de Schultz constituait une menace illégale et intimidante.

Cette déclaration met en évidence les relations tendues que Starbucks a entretenues avec les syndicats de travailleurs à mesure que de plus en plus de ses employés de magasin se syndiquent.

En 2022, alors qu'il était directeur général par intérim, Schultz a assisté à une réunion de l'entreprise à Long Beach, en Californie, pour discuter et améliorer les conditions de travail dans les magasins Starbucks. Madison Hall, barista, a tenté de discuter des avantages de la syndicalisation et des pratiques présumées injustes de Starbucks en matière de travail, selon le NLRB.

Schultz a demandé : "Pourquoi êtes-vous en colère contre Starbucks ?" Il a soutenu que la réunion n'était pas le lieu pour discuter des questions syndicales, puis a suggéré de travailler ailleurs. Selon la décision de la justice administrative, il avait une expression furieuse sur le visage. La décision du NLRB confirme une décision de la justice administrative rendue en octobre 2023.

Starbucks a publié une déclaration contestant la décision de la commission. "Nous restons engagés à former et à soutenir nos directeurs pour garantir le respect du droit de nos partenaires à s'organiser et à faire progresser nos discussions avec Workers United", a déclaré un porte-parole dans un communiqué jeudi.

Bien que Schultz ait quitté son poste en mars 2023 après son troisième mandat de PDG, il reste associé à l'entreprise. À la suite de son départ du conseil d'administration de Starbucks en septembre dernier, l'entreprise lui a décerné le titre de "président émérite à vie".

"Nous observons que le juge a identifié le responsable le plus élevé de l'entreprise, Schultz, directeur général par intérim, comme étant un 'leader légendaire', un statut qui renforcerait la nature coercitive de la déclaration de Schultz", indique la décision de la commission.

Depuis l'union de la première boutique Starbucks à Buffalo, dans l'État de New York, en 2021, la chaîne de cafés est impliquée dans de nombreux conflits du travail concernant ses pratiques présumées d'empêchement syndical. L'affaire Starbucks v. McKinney est allée devant la Cour suprême en juin pour sept employés licenciés pour avoir tenté de se syndiquer. La Cour suprême a soutenu Starbucks.

Un juge du NLRB a précédemment déclaré que Starbucks avait fait preuve de "comportement éhonté et généralisé" dans ses interactions avec les employés impliqués dans les tentatives de syndicalisation des magasins de Buffalo, y compris le premier magasin à se syndiquer. Starbucks a constamment envoyé des dirigeants de haut niveau dans les magasins de la région de Buffalo dans une "persévérance" qui "a probablement laissé une impression durable quant à l'importance de voter contre la représentation", a écrit le juge.

Starbucks a publié un communiqué à l'époque, indiquant qu'il envisageait toutes les options de révision juridique et affirmant que "nous pensons que la décision et les mesures ordonnées sont inappropriées compte tenu du dossier de cette affaire".

Le 1er octobre, la 500e boutique Starbucks a voté pour se syndiquer, dans l'État de Washington, selon le syndicat.

Mercredi, le NLRB a ordonné à Starbucks d'arrêter de menacer de licencier les employés pour leurs activités syndicales et d'afficher une notice des droits des employés dans tous ses magasins de Long Beach.

"We're pleased to see the NLRB continue to support workers and our right to organize legally. At the same time, we're focused on the future and are proud to be charting a new path with the company", a déclaré Michelle Eisen, co-présidente du comité national d'organisation de Starbucks Workers United et déléguée aux négociations, dans un communiqué à CNN jeudi.

Danielle Wiener-Bronner a contribué à ce rapport.

La relation tendue entre Starbucks et les syndicats de travailleurs a également affecté les opérations commerciales de l'entreprise, plusieurs magasins se syndiquant.

