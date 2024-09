- Houseberger exprime sa joie d'avoir remporté l'or

Les cyclistes allemands ont dominé le podium des Jeux paralympiques, raflant l'ensemble des médailles. À Clichy-sous-Bois, une banlieue parisienne, Maike Hausberger a remporté l'or, Michael Teuber l'argent et Annika Zeyen-Giles le bronze en handbike lors de l'épreuve individuelle du contre-la-montre sur route. Malgré les attentes élevées, l'équipe n'a pas réussi à décrocher un sans-faute en or.

Hausberger a impressionné sur le parcours de 14,2 kilomètres, devançant ses adversaires. La jeune femme de 29 ans, qui souffre d'une paralysie partielle affectant le côté gauche de son corps, a terminé en 21:30.45 minutes. Elle avait auparavant remporté la médaille de bronze en contre-la-montre sur 500 mètres sur piste.

Teuber, qui est paralysé du cou jusqu'aux pieds, a également célébré sa victoire. Le quinquagénaire a terminé le parcours en 21:18.14 minutes, décrochant une médaille d'argent. Seul l'Espagnol Ricardo Ten Argiles (20:39.51) a terminé plus rapidement. "Je suis ravi", a déclaré Teuber. Pierre Senska de Berlin a terminé quatrième dans la même catégorie.

Zeyen-Giles n'a pas réussi à défendre son titre

Après avoir remporté l'or aux Jeux de Tokyo 2021, Zeyen-Giles s'est contentée du bronze en handbike cette année. La jeune femme de 39 ans a terminé en 25:30.84 minutes, derrière l'Américaine Katerina Brim et l'Australienne Lauren Parker. Zeyen-Giles a remporté trois fois l'or, deux fois l'argent en basket-ball en fauteuil roulant entre 2004 et 2016, et a désormais une troisième médaille en cyclisme.

Andrea Eskau n'a pas réussi à décrocher sa 16e médaille combinée aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver. La quinquagénaire a terminé sixième en 26:35.88 minutes. Jana Majunke, qui avait remporté la médaille d'or en 2021 à Tokyo, a terminé cinquième sur tricycle en 29:40.76 minutes.

Malgré les bonnes performances de l'équipe allemande dans les épreuves de cyclisme, l'équipe allemande en handbike n'a pas réussi à reproduire son succès en France. Hausberger, Zeyen-Giles et Teuber ont tous terminé sur le podium dans leurs épreuves respectives, mais la France a remporté le classement par équipes.

