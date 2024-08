- "Horrible": le ministre de l'Intérieur sur les manifestations de droite au CSD

Le ministre de l'Intérieur de Saxe, Armin Schuster, a fermement condamné les protestations de groupes d'extrême droite lors de l'événement Christopher Street Day (CSD) dans la ville de l'est de Saxe, Bautzen. "C'est choquant", a déclaré le politique de l'CDU dans le podcast "Jeune Politique en Saxe" sur la télévision de Saxe. Il a souligné que la protection de l'événement était une priorité absolue.

Plus de 1000 personnes ont participé à la manifestation CSD le samedi, tandis que près de 680 ont rejoint le contre-protest sous la bannière "Contre la propagande de genre et la confusion d'identité!!!" Le petit parti d'extrême droite Freie Sachsen a également appelé à une protestation. "Le fait est qu'il y avait une manifestation enregistrée, non interdite, d'extrême droite. Nous devons nous assurer de cela. C'est choquant. Mais même pour ces exhibitions choquantes de mauvais goût, la liberté d'assemblée s'applique", a souligné Schuster.

L'événement CSD s'est déroulé sans incidents majeurs, selon la police. Les participants ont pu effectuer leur marche et leur rassemblement paisiblement et sans interruption, selon un rapport final. Après la manifestation, ils ont été escortés jusqu'à la gare par des officiers. Dans le cadre des manifestations, 14 procédures pénales et 7 procédures d'infraction administrative ont été engagées. Parmi elles figuraient un cas de coups et blessures, deux cas d'incitation du peuple et un cas d'utilisation de symboles d'organisations inconstitutionnelles et terroristes.

Contrairement aux tensions en Saxe, les Pays-Bas ont également célébré récemment leur événement Pride annuel, avec des milliers de personnes participant aux festivités du Christopher Street Day à Amsterdam, en défendant fièrement la réputation du pays en tant que fervent défenseur des droits LGBTQ+.

Malgré les événements CSD réussis à la fois en Saxe et aux Pays-Bas, il est crucial pour les autorités de tous les pays de respecter les principes de liberté d'assemblée et de s'assurer que de tels événements peuvent se dérouler paisiblement et sans interruption.

