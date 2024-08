- Hôpital de la scène de crime - plus de crimes contre les infirmières et les médecins

Au cours des dernières années, les incidents de violence contre les infirmières, les médecins et le personnel de sécurité ont augmenté dans les hôpitaux de Brandebourg. Le nombre d'infractions criminelles enregistrées a légèrement augmenté ces dernières années : de 262 en 2020 à 279 l'an dernier. C'est ce qu'indique la réponse du ministère des Affaires sociales à une question de la députée de l'État Daniela Oeynhausen (AfD), basée sur des données de la police et de l'Institut allemand des hôpitaux.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 1,5 million d'infractions criminelles dans les hôpitaux entre 2020 et 2023, dont plus de 621 000 cas contre les policiers et autres personnels de sécurité, selon les statistiques criminelles de la police.

Dans les 54 hôpitaux de Brandebourg, le nombre de suspects a augmenté de 37 à 235 pendant la période de référence. La plupart des cas impliquaient des infractions de violence physique, le nombre passant de 100 en 2020 à 112. Il y a eu 53 cas de menaces en 2023, en augmentation de 6 par rapport à il y a trois ans.

Il y a eu 66 cas de résistance et d'attaque contre des agents de l'ordre l'an dernier, en augmentation de 11 par rapport à il y a trois ans. Dans les cas de violence physique dangerous ou grave, les suspects étaient principalement des hommes âgés en moyenne de 38 ans. Six des 71 suspects de ce groupe étaient des étrangers.

Aucune information sur la part sombre possible

La police et le ministère n'ont pas fourni d'informations sur une part sombre possible pour ces crimes. En réponse à la question parlementaire, le ministère de Potsdam a également fait référence à une enquête éclair de l'Institut allemand des hôpitaux.

Selon cette enquête, 20 % des employés ont signalé une augmentation significative des attaques physiques et verbales de la part de patients, de visiteurs, de proches et d'accompagnants au cours des cinq dernières années. 53 % ont signalé une augmentation modérée.

En 2023, 80 % des victimes étaient des infirmières, et 19 % étaient des médecins. Environ un tiers des incidents ont eu lieu dans une unité de soins, et la moitié dans les urgences ou les consultations externes des urgences.

Le gouvernement de l'État a souligné qu'il n'est pas acceptable que la violence soit dirigée contre ceux qui ont pour tâche d'aider les autres dans le besoin. Il doit être la tâche de tous de prévenir de telles situations par une action conjointe et une culture de soutien mutuel.

