- Homme retrouvé mort dans son appartement, femme en prison

Après la découverte du corps sans vie d'un homme de 70 ans dans un appartement de la ville frisonne d'Aurich, la police a arrêté sa femme de 63 ans, soupçonnée de meurtre. Un juge a ensuite délivré un mandat d'arrêt contre la suspecte, ont annoncé la police et le parquet. La femme de 63 ans a été mise en détention. Aucun autre détail sur les circonstances du crime ou un éventuel mobile n'a été communiqué par les enquêteurs.

La police a été appelée lundi soir dans un immeuble d'habitation suite à un appel. Ils ont trouvé l'homme de 70 ans décédé dans l'un des appartements et ont également arrêté la femme de 63 ans présente. Elle est soupçonnée d'être responsable de la mort de l'homme, ont déclaré la police et le parquet. Les deux individus possèdent la nationalité allemande et belge, mais un porte-parole de la police a refusé de préciser qui possède quelle nationalité.

Des spécialistes du Service criminel central ont sécurisé des preuves sur les lieux du crime. Les investigations sur les circonstances et les antécédents du crime sont maintenant en cours, a déclaré le porte-parole de la police. Le corps de l'homme de 70 ans sera soumis à une autopsie.

L'enquête sur les circonstances et les antécédents du crime a révélé plusieurs autres pistes potentielles que les autorités explorent actuellement. Malgré leur double nationalité allemande et belge, les raisons pour lesquelles le couple vivait dans la ville frisonne d'Aurich restent des aspects inexplorés.

